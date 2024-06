Zé Vaqueiro é grande destaque na 16ª noite do Arraiá do Povo

Cantor pernambucano levou multidão à Orla da Atalaia; Danielzinho Kaceteiro e Peruanno também se apresentaram

O Arraiá do Povo 2024 tem sido um sucesso de público e, este domingo, 16, foi mais uma prova disso. Milhares de pessoas lotaram a Orla da Atalaia para mais uma noite de shows, incentivadas, especialmente, pela atração principal: o cantor Zé Vaqueiro, um dos artistas mais aguardados do mês de junho. Antes dele, Danielzinho Kaceteiro e Peruanno também subiram ao Palco Rogério e animaram a noite.

Grande nome da música nacional atualmente, Zé Vaqueiro atrai fãs de todo o Brasil. É o caso da bartender Geice Silva, que veio de Rondônia para este dia. Ela chegou à Orla da Atalaia seis horas antes do show, ao lado de um grupo de amigas que tinham faixas, cartazes e até tatuagem com o nome do artista. “O evento está muito bom, Aracaju é linda. Cheguei às 17 horas, a ansiedade é enorme, o coração até palpita!”, disse emocionada.

A professora de ballet Taciana Luiza também foi ao Arraiá para ver o cantor pernambucano, e elogiou a estrutura. “Eu já tinha ido em outros anos para Campina Grande, e Aracaju hoje nivelou a estrutura. Vim vê-lo de pertinho. É quase um camarote”, brincou. Outra que esteve presente pela atração principal foi a agricultora Valdenora das Neves. “Está tudo ótimo, muito animado, e estou preparada para receber Zé Vaqueiro”, afirmou.

Zé Vaqueiro esteve no Arraiá do Povo pelo segundo ano consecutivo, e não poupou elogios aos fãs sergipanos. “Sou muito grato a Deus por isso, receber esse carinho maravilhoso do povo sergipano, que tem muito respeito e educação com o nosso trabalho. Hoje preparei até uma loucura no show, como uma forma de chegar mais perto do público. Sinto sempre essa energia, esse calor do público sergipano, e por isso me entrego ao máximo”, destacou.

Mais atrações

A primeira atração da noite foi Danielzinho Kaceteiro. O cantor sergipano, presente pela segunda vez no Arraiá do Povo, trouxe um repertório com foco no estilo ‘vaquejada’, e exaltou o apoio aos artistas locais. “Agradeço ao Governo do Estado por fazer uma festa desse nível, trazendo não só o Kaceteiro, como vários artistas sergipanos. Temos músicas atualizadas, mas jamais deixo de cantar o autêntico forró de vaquejada”, disse ele.

Além dele, também subiu ao palco Peruanno. Hoje em carreira solo, ele marca presença em Sergipe desde quando foi vocalista da banda Cavaleiros do Forró, e não esconde o carinho pelo estado. “A gente ama Aracaju de paixão. Desde quando falaram que estaríamos no Arraiá do Povo, esse evento tão grandioso, a gente vem se preparando. Sou suspeito para falar. Desde a época do ‘Cavaleiros’, Sergipe é um caso de amor”, ressaltou.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Arthuro Paganini