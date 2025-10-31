Zete de Janjão se prepara para inaugurar Rodovia do Leite e Adutora em Gararu

Na próxima segunda-feira, dia 3, o município de Gararu viverá um momento histórico com as inaugurações da primeira etapa da Rodovia João Dionízio de Matos — mais conhecida como Rodovia do Leite — e da Adutora do Alto Sertão. As obras, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Gararu, representam um avanço significativo que beneficiará diversas famílias, promovendo dignidade, renda e qualidade de vida.

Para a prefeita Zete de Janjão (PSD), a obra da adutora — viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Gustinho Ribeiro — é motivo de alegria e gratidão. “Essa é uma conquista que muda vidas, que traz dignidade e esperança para quem esperou tanto tempo por um abastecimento regular. A adutora é mais do que uma obra: é um sonho realizado para o Alto Sertão”, afirmou.

Sobre a Rodovia do Leite, a gestora ressaltou que a iniciativa simboliza progresso e desenvolvimento. “Essa é apenas a primeira de quatro etapas, que vai do povoado Jibóia até a Lagoa do Padre, mas que, com certeza, vai facilitar o transporte do leite e de outros produtos, reduzindo custos e fortalecendo a economia local. A obra é resultado da união de esforços e do olhar sensível do governador Fábio Mitidieri para as necessidades do interior”, destacou.

A solenidade de inauguração da Adutora do Alto Sertão está marcada para as 8h30, no povoado Barriguda. Já a inauguração da Rodovia João Dionízio de Matos acontecerá às 10h, no povoado Lagoa do Porco.

Texto e foto Assessoria