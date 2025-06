Zinho Souza, vereador da Barra dos Coqueiros faz um balanço de suas atividades

O vereador Zinho Souza é filho da Barra dos Coqueiros, onde nasceu, cresceu e formou sua família, acompanhou todo esse processo de mudança que a cidade está passando, ora pacata, pequena, ordeira, onde dormíamos de portas abertas para essa cidade pujante em desenvolvimento, cidade dos grandes condomínios e empreendimentos … o desafio é tratar bem, com respeito e carinho todos os novos moradores e, ao mesmo tempo, não esquecer nossa história, nossas bases culturais, nossa gente tradicional que ajudou a construir nosso município.

Tenho uma facilidade enorme e consigo me relacionar muito bem com ambos os públicos.

A Barra é a cidade que mais cresce no estado, uma das que mais se desenvolve no nordeste e no país. O grande desafio, após a inauguração da ponte Construtor João Alves e após esse “boom” imobiliário é fazer com que todos os serviços públicos acompanhem esse crescimento tão acelerado, principalmente na área da saúde, do meio ambiente, da mobilidade urbana, da diminuição das desigualdades sociais e da segurança publica.

Duas coisas inspiraram minha decisão de disponibilizar meu nome à população … a inspiração política de meu irmão, Alysson Souza. Ele já foi vereador duas vezes e vice prefeito outras duas.

E a segunda, foi algo que aprendi com o dia a dia. Fui secretário de saúde do município por alguns anos e também pude contribuir como secretário adjunto de saúde em outro município … na prática vc conhece as necessidades das pessoas e aprende a se envolver com elas, começa a querer ajudar e participar de forma positiva de sua comunidade. Sou filho de Barra dos Coqueiros e, pra mim é muito mais que orgulho poder servir minha gente.

Acredito que fiz uma campanha muito abençoada. Por vezes me surpreendi com o carinho das pessoas quando abriam suas portas e me recebiam em suas casas. Os desafios foram mais no sentido de que demorei a decidir que seria candidato e tive que “correr” muito pra visitar amigos, pedir voto, passar minha mensagem, falar de minhas intenções, projetos e um pouco do que já fiz na vida, foi um período muito corrido. E hoje sou só gratidão, nada a reclamar … agora é manter uma postura firme e de dedicação ao povo.

Inevitavelmente minha atuação é muito voltada a saúde por toda experiência adquirida nos últimos 12 anos trabalhando como gestor em saúde pública, mas conheço cada palmo de minha cidade, sei dos problemas estruturais de cada povoado, bairro e região. Meu mandato é muito próximo ao povo, um mandato caracterizado por ouvir e ser acertivo nas principais necessidades de cada munícipe. Sempre estou nos bairros, nas ruas, becos e vielas ouvindo aqueles que pagam meu salário.

Faço oposição responsável, propositiva e firme.

Texto e foto assessoria do vereador