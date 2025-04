Zominho faz história em Campo do Brito com a distribuição de 4 toneladas de peixe e cestas

Em um gesto marcante de solidariedade, o empresário Zominho protagonizou uma das maiores ações sociais já realizadas em Campo do Brito. Foram distribuídas mais de 4 toneladas de peixe e cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade em diversas comunidades do município, incluindo Tapera da Serra, Garangau, Serra das Minas, Piçarreira, Gameleira, Cercado, Terra Vermelha, Caatinga Redonda, Poço Comprido, Brito Velho e também na sede.

A mobilização, feita com recursos próprios e a colaboração de voluntários, alcançou centenas de famílias, reforçando a importância de atitudes concretas, especialmente em momentos em que a população mais precisa.

“Quando o poder público falha na assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade, é papel da sociedade se mobilizar. Não dá para ficar parado só olhando. Estamos fazendo nossa parte”, afirmou Zominho.

Com o compromisso de manter viva a tradição da Semana Santa e, ao mesmo tempo, estender a mão a quem mais precisa, Zominho também destacou o impacto da ação:

“Mais de quatro toneladas de peixe. Isso representa alimento na mesa e um alívio no coração de quem enfrenta dificuldades. A gente sabe o quanto isso faz a diferença, e é por isso que seguimos firmes, ajudando com o que podemos.”

A iniciativa foi recebida com gratidão pela população e fortalece o vínculo de Zominho com a cidade, reafirmando seu compromisso com a dignidade e o bem-estar das famílias britenses.

Texto e foto assessoria