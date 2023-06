A Rota do Imperador é o novo produto turístico de Sergipe, o roteiro que une SE e AL

O roteiro que une Sergipe e Alagoas pelos caminhos que Dom Pedro II passou nos municípios de Santana do São Francisco, Neópolis e Penedo

A Rota do Imperador revive a expedição histórica realizada por Dom Pedro II (último imperador da história do Brasil), com objetivo de conhecer as potencialidades do rio São Francisco. O roteiro possui duas fases, composta pelo city tour e o translado de catamarã que agrega as cidades de Santana do São Francisco, Neópolis e Penedo (Alagoas).

De acordo com o historiador e professor da Universidade Tiradentes (Unit), Rony Silva, conta que a comitiva imperial passou por três cidades sergipanas: Aracaju, Santana do São Francisco e Neópolis, partindo para Piranhas, seguindo para outras cinco cidades alagoanas sendo finalizada em Paulo Afonso no estado da Bahia.

“A região do Baixo São Francisco tem suas belezas naturais somadas a sua história. A escolha pelo nome ‘Rota do Imperador’ se deve a releitura do roteiro de Dom Pedro II, feito em 1859 na região. A rota feita pelo imperador na região do São Francisco até a cachoeira de Paulo Afonso (BA), tinha fins de expansão comercial na região”, explica.

A embarcação saí de Santana do São Francisco com destino a cidade de Neópolis, ou “Vila Nova Del Rei”. “A primeira parada é no Morro do Aracaré, hoje uma reserva ambiental, mas que no século XVI serviu de apoio para o primeiro Forte comandado por Maurício de Nassau e suas tropas holandesas. Durante o passeio, além de desfrutar da mesma fauna e flora desbravada pelo Imperador, os turistas podem tomar um banho relaxante nas águas tranquilas. Por fim, a embarcação segue para a cidade de Penedo, em Alagoas, momento em que é feito um apelo pela preservação do Rio São Francisco”, destaca.

O historiador explica que atualmente a ‘Rota do Imperador’ busca ganhar visibilidade enquanto novo produto turístico de Sergipe. “O atrativo consiste em um passeio de catamarã, que recorta os municípios de Santana do São Francisco, Neópolis e Penedo, em Alagoas. Pelas águas do “Velho Chico” e embalados por uma trilha sonora tipicamente sergipana, durante o atrativo, os turistas são recepcionados por artistas locais (vestidos a caráter) que representam a figura do Imperador “Dom Pedro II”, que se apresenta de forma bem-humorada para os visitantes como “Imperador do São Francisco”.

No lado alagoano a parada é a cidade de Penedo, local onde ficou hospedado o imperador durante sua jornada pelo São Francisco. Além da história, natureza e arquitetura, a rota oferece pratos típicos da cozinha ribeirinha à base de peixes e camarões, uma parada para banho na Ilha do imperador (no meio do Rio São Francisco) e a experiência de fazer um jarro de barro em uma das dezenas de olarias do município de Santana do São Francisco, conhecida pela tradição do artesanato em barro.

A Rota do Imperador fica localizada no município de Santana do São Francisco, na região do Baixo São Francisco, há 132 km da capital sergipana.

Os interessados em fazer o passeio da Rota do Imperador podem contratar os serviços oferecidos pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur) ou por meio do programa de turismo social Viaje com o Sesc. O programa tem como objetivo facilitar o acesso dos comerciários a passeios e excursões, que levam os viajantes a conhecerem lugares e diversas atrações turísticas a preços acessíveis.

*Com informações do blog A Voz do Cegonheiro

Asscom Unit