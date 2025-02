ABIH-SE E GOVERNO DO ESTADO DÃO INÍCIO ÀS AÇÕES DO PROJETO “VIVA SERGIPE”; ATIVIDADES INICIA NESTA TERÇA

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), darão início às ações do projeto “Viva Sergipe”, através de convênio celebrado.

O projeto visa promover e divulgar o destino Sergipe através de uma série de iniciativas, incluindo parcerias de mídia compartilhada com operadoras de turismo, capacitação de agentes de viagens, participação em feiras e eventos, entre outras ações.

As atividades do “Viva Sergipe” terão início nesta terça-feira, 4, com ações de divulgação do destino Sergipe em Brasília/DF e Goiânia/GO. Logo após, será realizada uma Caravana que percorrerá as cidades de Arapiraca/AL, Maceió/AL, Caruaru/PE e Recife/PE, além de participação na convenção nacional da CVC, em São Paulo.

Para o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco, a prioridade que o Governador Fábio Mitidieri tem dado ao turismo tem sido fundamental para alavancar o setor. “Os resultados da política de turismo do Governo do Estado são altamente perceptíveis, seja em aumento de fluxo de passageiros no nosso aeroporto, aumento de ocupação na rede hoteleira e geração de empregos. Os investimentos em eventos, em divulgação e promoção do destino e infraestrutura turística só fortalecem ainda mais toda a cadeia do nosso setor”, pontuou ACF.

O secretário de Estado da Setur, Marcos Franco, falou sobre as expectativas para o início das ações. “Este ano será ainda mais intenso na promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil. Diante disso, o projeto Viva Sergipe 2025 configurará a maior ação de capacitação de agentes de viagens nos mercados nacionais, nunca antes implementada na história do turismo sergipano”, ressaltou o secretário, informando que o objetivo é multiplicar o número de profissionais do setor aptos a vender o destino Sergipe.

“O Governo de Sergipe, por meio da Setur, conta ainda mais fortemente com a parceria da ABIH-SE nas inúmeras capacitações que serão realizadas em diversos estados durante todo o ano”, completou o secretário.

Ao todo, a programação do “Viva Sergipe” para este ano prevê a realização de Roadshows em diversas cidades do Brasil, caravanas regionais, participação em feiras, convenções nacionais do segmento e parcerias com as maiores operadoras de turismo do Brasil. Essas ações têm o objetivo de colocar Sergipe em destaque no cenário nacional, aumentando o fluxo turístico do Estado.

Por ASCOM/ABIH-SE – Foto: arquivo