Ação da ABIH-SE divulga Forró-Caju na Bahia e em Alagoas

O Forró Caju vem ganhando espaço nas ruas, emissoras comerciais e redes sociais em cidades da Bahia e de Alagoas. Essa é mais uma das ações de divulgação previstas pelo VIVA Aracaju, convênio firmado entre a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE) e a Prefeitura de Aracaju. Desde o começo de junho que a campanha “Forró Caju Viiiixe É Bom Demais”, a instituição investiu em peças de outdoor, spots/rádio, vídeos e cards para as redes sociais.

Os outdoors estão distribuídos em locais estratégicos nas cidades de Salvador, Camaçari, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia, além de Arapiraca (AL). Essas cidades foram escolhidas por serem polo de turistas para a capital, em especial nesse período junino. Além das placas, a campanha está sendo veiculada nas emissoras Itapoan FM (Salvador), com raio de alcance de mais de 50 cidades na Bahia, e na Arapiraca FM, com abrangência de aproximadamente 20 municípios na região.

Outra ação utilizada para divulgar o Forró Caju nas cidades com distância média de até 400km, é o tráfego pago das redes sociais do VIVA Aracaju. Todo o conteúdo veiculado no Instagram e Facebook está sendo patrocinado de forma estratégica, com a criação de público-alvo, como também por regiões, ampliando o alcance e o engajamento das postagens.

“Além dos road shows e visitas que fizemos para divulgação do destino Sergipe junto aos agentes de viagem, realizados no final de maio, sabemos que uma campanha publicitária desempenha um papel fundamental na divulgação do potencial turístico de uma cidade ou de um evento. Nosso maior objetivo é justamente atrair visitantes nesse período, despertando o interesse das pessoas por Aracaju, que também tem outro grande atrativo, que é o Arraiá do Povo”, justifica o presidente da ABIH-SE, Antonio Carlos Franco Sobrinho.

Por Ascom/ABIH-SE