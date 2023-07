Agentes de viagem de Belo Horizonte são impactados com divulgação do destino turístico de Sergipe

Com a participação de mais de 200 agentes de viagem, além de operadores de turismo, foram realizados dois road shows na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, como parte do projeto Viva Aracaju, uma parceria entre a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju. A ação contou também com o apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Turismo.

Road Shows são eventos nos quais o destino Sergipe e, em especial Aracaju, é apresentado para esse público específico, responsável por oferecer pacotes de viagem aos seus clientes. Em Belo Horizonte, foram dois encontros, sendo um em parceria com a Orinter Tour & Travel e o outro com a CVC.

Para o CEO da Orinter, Eduardo Vansan, os resultados dessa ação serão bastante positivos pela receptividade de todos os profissionais envolvidos. “Trata-se de um destino que está em alta aqui na Orinter, temos vendido bastante e tem crescido a cada mês. E agora, com essa parceria, com toda essa divulgação que está sendo feita, só tende a aumentar”, avaliou.

Essa mesma opinião foi compartilhada pelos agentes de viagem da operadora. Marina Neves disse que gostou muito do que viu na apresentação. “Aracaju e Sergipe são um destino muito rico, cheio de coisas interessantes para a gente ver. Tem muito a agregar ao turismo brasileiro e até mesmo para quem vem de fora”, confessou.

Héctor da Matta achou o vídeo preparado pela ABIH-SE bastante dinâmico, lindo e importante para mostrar o destino. “Aracaju é uma capital limpa, linda e segura. E o destino vai muito além de Aracaju, pois Sergipe, por ser um estado pequeno, podemos oferecer diversos passeios com média distância. Com certeza vamos animar nossos clientes a fazer essa viagem”, disse.

A CVC também se fez presente em uma noite sendo parceira do road show. Segundo o gerente da unidade de Belo Horizonte, Aracaju tem tido um crescimento constante na procura, com uma média de 20% a 25% a mais no nível de vendas da unidade. “Então com certeza é muito válida essa ação, uma vez que estamos capacitando nossos agentes para vender ainda mais o destino, que possui praias fantásticas e muitos outros atrativos”, ressaltou.

Gregory Monteiro, que é agente de viagem CVC/BH, gostou das novidades apresentadas no encontro. Ele comentou que Aracaju é um destino bastante procurado pelos mineiros. “Tem a praia de Atalaia, a Passarela do Caranguejo, que os clientes sempre comentam com a gente. E, em breve, a gente vai estar ofertando novos pacotes para essa cidade maravilhosa que os mineiros tanto gostam”, avisou o agente.

