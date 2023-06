Caravana Viva Aracaju/Viva Sergipe capacita cerca de 200 agentes de viagens na Bahia

A parceria entre a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju promoveu nesta semana, entre os dias 29 a 31, a divulgação dos festejos juninos de Sergipe em municípios da Bahia e a capacitação de cerca de 200 agentes de viagens nas cidades de Feira de Santana e Salvador.

A caravana também percorreu as cidades de Alagoinhas e Lauro de Freitas, com a realização de blize nas agências de viagens e panfletagem nas principais ruas e avenidas dos municípios baianos.

As capacitações que ocorreram nos dias 29, na Churrascaria Los Pampas, em Feira de Santana, e na terça-feira, 30, no Restaurante Coco Bambu, na capital baiana, proporcionaram aos participantes conhecimentos sobre os principais atrativos turísticos, sobre a cultura e a gastronomia do estado, além de momentos de entretenimento e muita diversão com a apresentação artística do grupo sergipano de forró trio pé-de-serra, “Os Três Muleques”.

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, fez uma avaliação positiva sobre a primeira ação do Road Show Viva Aracaju/Viva Sergipe. “Conseguimos atingir as nossas expectativas sobre o número de agentes capacitados. Cerca de 200 profissionais foram preparados para vender o nosso destino e, com isso, movimentar a cadeia turística do nosso estado. Além disso, apresentamos o novo vídeo de divulgação dos principais pontos turísticos da nossa terra. Um vídeo leve, descontraído e informativo”, declarou o presidente.

Antônio Carlos falou ainda sobre as próximas ações que já foram definidas no calendário do projeto Viva Aracaju. No próximo mês de junho, a caravana vai percorrer entre os dias 12 a 16, a capital São Paulo e a região do ABC Paulista.

Participação

Também participaram da ação, a diretora executiva da Setur do Estado, Daniela Mesquita, o assessor técnico da Setur de Aracaju, Gilson dos Santos, e hoteleiros.

