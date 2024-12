Centro de Convenções AM Malls vence prêmio mais importante do setor

O Centro de Convenções AM Malls Sergipe conquistou o mais prestigiado prêmio do setor de eventos do Brasil – o Prêmio Caio. O empreendimento recebeu o Troféu de Ouro na categoria Melhor Centro de Convenções de Médio e Pequeno Porte do Nordeste.

Entre os três finalistas desse ano, estavam relevantes Centros de Convenções da região como o Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso (Maceió-AL) – que levou o troféu de prata – e o Centro de Convenções da UFPE (Recife-PE), que ficou com o bronze.

Antônio Mamede e Rafaella Mamede com o troféu do Prêmio Caio 2024 (Foto:CCAM)

O CEO do grupo, Antônio Mamede, destacou a importância do prêmio e credita parte do sucesso do empreendimento a essa convergência de ações entre o setor público e privado:

“Esse prêmio é o resultado direto de uma parceria sólida e bem-sucedida entre o setor público e o privado. Desde o início, acreditamos no potencial de Sergipe e trabalhamos juntos para transformar o Centro de Convenções em um símbolo de excelência para o turismo de eventos. Hoje, comemoramos o sucesso desse trabalho.”

Para a Diretora do Centro de Convenções, Rafaella Mamede, o prêmio simboliza um passo adiante na estratégia de retomada de Sergipe como um destino de excelência para grandes eventos. “Desde que assumimos o desafio de gerir o Centro de Convenções, nosso objetivo sempre foi claro: reposicionar Sergipe como um polo estratégico para grandes eventos. Nunca duvidamos do potencial desse estado, dos seus atrativos turísticos, da sua infraestrutura e cadeia de serviços. Este prêmio é uma mensagem clara para o mercado: estamos prontos para receber os melhores e maiores eventos com qualidade, segurança e infraestrutura de excelência.”

União de esforços

A diretora reconhece também que o trabalho é fruto de várias mãos, uma união de esforços que hoje colhe os seus primeiros frutos. “Esse também é um momento de reconhecer e agradecer o empenho de diversas entidades, parceiros do trade, poder público, e em especial o Governo do Estado de Sergipe, que tem sido fundamental no fortalecimento do turismo de eventos no estado. Exemplo disso é a consolidação de estratégias claras para potencializar a captação de eventos, conforme apresentado no último dia 03, como parte das ações do Sergipe de Portas Abertas“.

Desde a consolidação da Parceria Público-Privada (PPP) entre o Grupo AM Malls e o Governo do Estado de Sergipe, o Centro de Convenções já recebeu mais de 180 eventos e cerca de 300 mil visitantes.

Marcos Franco Leite Sobrinho – Secretário de Estado do Turismo (foto: Max Carlos -Setur)

O Secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca a importância do prêmio após anos de hiato do espaço de eventos no estado:

“Parabenizo o Centro de Convenções AM Malls Sergipe por vencer o Prêmio Caio 2024. Essa conquista é muito emblemática. Isso porque, após um hiato de alguns anos, em que ficou inativo por causa da grande reforma e ampliação, o mais importante espaço de eventos do estado retomou as atividades, oferecendo ao público uma estrutura que se equipara aos melhores centros de convenções do país. Tudo isso, sem dúvida, potencializa o destino Sergipe para receber eventos de grande porte e corrobora para fomentar o programa “Sergipe Portas Abertas”, apresentado recentemente pelo Governo do Estado, que visa posicionar Sergipe como um destino atrativo e estratégico para a realização de grandes eventos”.

Hugo Julião – Diretor de Captação de Eventos da Secretaria de Estado do Turismo (Foto: CCAM)

O diretor de Captação de Eventos da Secretaria de Estado do Turismo, Hugo Julião, parabenizou a gestão do espaço e destacou que a conquista é um fato positivo para o setor turístico como um todo:

“O AM Malls está de parabéns por ser eleito o Melhor Centro de Convenções de Pequeno e Médio porte do nordeste. Esse reconhecimento pelo Prêmio Caio é uma prova da eficiência da gestão e das boas práticas de negócio. Uma conquista que merece ser celebrada por todos nós que fazemos parte do segmento de turismo em Sergipe.”

O Prêmio Caio

Conhecido como o “Oscar dos Eventos”, o Prêmio Caio celebra há 25 anos a excelência do setor, destacando os melhores profissionais, empresas, empreendimentos e destinos. Em 2023 o Centro de Convenções AM Malls também figurou entre os 3 melhores Centros de Convenções do Nordeste.

A última vez que o estado de Sergipe figurou entre os vencedores do troféu de ouro foi em 2011, quando o então Centro de Convenções de Sergipe conquistou a primeira colocação na mesma categoria: Melhor Centro de Convenções de Pequeno / Médio Porte do Nordeste.