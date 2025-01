Fluxo de passageiros no Aeroporto de Aracaju bate recorde em 2024

Em 2024, o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou o melhor resultado em relação ao fluxo de passageiros nos últimos dez anos. A Aena, empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana, divulgou que o número de embarques e desembarques no ano passado foi 9,4% maior que em 2023, configurando o melhor percentual para um ano desde 2014.

Essa conquista é fruto das ações do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), na divulgação e promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil.

O diretor do Aeroporto de Aracaju, Wanderson Silva, comentou que esse resultado consolida o ótimo momento que Sergipe vivencia na área do turismo, com a vinda de turistas sendo cada vez maior durante o ano passado. “Vale destacar que, no segundo semestre do ano passado, os números melhoraram bastante. Durante todos os meses do segundo semestre, o fluxo foi superior a 100 mil passageiros por mês. Esse resultado já vinha se mostrando muito bom. E nisso, fechamos 2024 com quase 1 milhão e 300 mil passageiros”, comemorou.

De acordo com o levantamento feito pela Aena, os meses que mais se destacaram no ano passado em comparação a 2023 foram janeiro, com 128.234 embarques e desembarques, um crescimento de 15,02%; julho, com 124.252 passageiros, um aumento de 10,57%; e dezembro, com 128.131 embarques e desembarques, o equivalente a uma evolução de 10,01%. Todos esses percentuais se referem ao período de alta temporada e de férias escolares. O mês de novembro surpreendeu, registrando crescimento de 27,03% na baixa temporada, com um total de 118.238 passageiros.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, considerou que todos esses números positivos são reflexo dos investimentos e do trabalho cada vez mais intenso que o Governo de Sergipe, por meio da Setur, vem realizando nesses dois últimos anos. “Sergipe está sendo cada vez mais visto e admirado nas prateleiras das agências de viagens e das operadoras como um destino acolhedor, cheio de belezas naturais e que oferece opções gastronômicas e culturais para os públicos mais diversificados. Esse recorde atingido após uma década é motivador, para que a gente divulgue e promova o estado ainda mais fortemente em 2025”, declarou o gestor.

Foto: Max Carlos/Setur