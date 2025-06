GOVERNO DE SERGIPE INTENSIFICA PROMOÇÃO DO DESTINO E DESTACA FESTEJOS JUNINOS PELO BRASIL

O Governo de Sergipe ampliou o número de ações para a promoção e a divulgação do destino com destaque nos festejos juninos em 2025. Cumprindo as diretrizes do Planejamento Estratégico do Turismo, por meio do Projeto ‘Viva Sergipe’, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) e com as principais operadoras de turismo do Brasil, desenvolveu, entre fevereiro e junho, o equivalente a 45 ações, um recorde histórico para o primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, alcançou milhares de agentes de viagens e profissionais de turismo para ‘venderem’ melhor o destino e atraírem ainda mais turistas para Sergipe durante o período junino.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, explicou que, em quatro meses, a Setur percorreu os principais mercados emissivos de turistas para Sergipe. “Foram realizados roadshows e capacitações, e houve participações em eventos nacionais e internacionais, como convenções e feiras de turismo. No estado, também foram promovidas visitas de familiarização – famturs e fampress –, entre outras atividades essenciais para atrair mais turistas. Tudo isso é fruto dos investimentos recordes da gestão estadual, que trata o turismo como política pública de Estado e que reconhece o setor como fundamental para o crescimento da economia, por meio da geração de emprego e renda”, exalta.

Assim, nesses quatros meses do primeiro semestre, a Setur promoveu 22 roadshows com capacitações em oito estados brasileiros nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, e, até mesmo, no exterior. As cidades contempladas no Brasil foram Caruaru e Recife, em Pernambuco; Arapiraca e Maceió, em Alagoas; Londrina, Cascavel e Curitiba, no Paraná; Caxias do Sul e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul; Florianópolis, Criciúma, Balneário Camboriú e Joinville, em Santa Catarina; Belo Horizonte e Divinópolis, em Minas Gerais; São José dos Campos, Santos e Campinas, em São Paulo; além do Rio de Janeiro, capital, e Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Já fora do país, os roadshows aconteceram em Milão, na Itália, e Londres, na Inglaterra.

A Secretaria de Estado do Turismo consolidou, ainda, parcerias com nove das mais importantes operadoras de turismo do Brasil: CVC, Cativa, Orinter, Incomum, Frt, Azul Viagens, Mondiale, EHTL e Decolar – esta é uma OTA (do inglês Online Travel Agency, que significa Agência de Viagem On-line). Algumas dessas parcerias renderam participações em eventos com milhares de agentes de viagens, como a Convenção CVC, de 13 a 16 de fevereiro, em São Paulo (SP); Cativa 360º – Um giro para o sucesso, de 25 a 28 de maio, em Foz do Iguaçu (PR); e o ‘Agente Tá On na Estrada’, da Azul Viagens, de 6 a 10 de junho, também em Foz do Iguaçu.

A Setur também realizou reuniões com as companhias aéreas Azul, Gol e Latam para ampliar a malha aérea no estado. Além disso, a pasta investiu em mídia aeroportuária nos aeroportos de Congonhas/SP, Confins/MG, Guararapes/PE e Maceió/AL, recepcionando os viajantes com imensos painéis e, assim, despertando o interesse neles de visitar o destino Sergipe e conhecer os festejos juninos do estado.

Destaque em feiras

Vale ressaltar, especialmente, a participação de Sergipe em seis importantes feiras de turismo nacionais e internacionais realizadas no Brasil, para promoção e divulgação do destino e dos festejos juninos. Nelas, Sergipe foi destaque, impressionando e encantando os visitantes ao apresentar toda a diversidade dos atrativos turísticos e a sergipanidade que fazem o diferencial do estado.

Nos dias 28 e 29 de março, Sergipe foi destaque no estande da Cativa Operadora, na Feira de Negócios Turísticos Ugart, em Porto Alegre (RS). Entre os dias 9 e 10 abril, em Campinas (SP), Sergipe estreou na Abav Travel, uma das mais importantes feiras de turismo do interior de São Paulo, em parceria com a Operadora Orinter, sendo destaque mais uma vez. Já de 14 a 16 de abril, o estado participou da World Travel Market (WTM) Latin America 2025, em São Paulo, capital, onde apresentou um belo estande com 100 metros quadrados de pura sergipanidade. Na maior feira de turismo da América Latina, Sergipe realizou ativações, como a Noite de Sergipe, com capacitação dos profissionais sobre o destino e os festejos juninos, e um show especial do cantor Mestrinho. Também houve mais um show, dessa vez com Pedro Lua, durante um happy hour no estande da CVC.

Além disso, durante os dias 24 e 25 de abril, Sergipe estreou no Minas Travel Market (MTM) 2025, com estande próprio, em Belo Horizonte (MG). Em maio, no dia 16, foi a vez do estado participar do 8º Encontro de Negócios NewIt, no Rio de Janeiro, capital. Nos dias 30 e 31, Sergipe participou da BNT Mercosul, em Balneário Camboriú (SC). E a última participação em feiras neste semestre aconteceu no 20° Festival Internacional das Cataratas, de 4 a 6 de junho, em Foz do Iguaçu (PR).

Em Sergipe

Também é importante destacar as ações realizadas em Sergipe. Neste ano, a gestão estadual, em parceria com a ABIH/SE, promoveu a realização de seis famtours e um fampress – ambas as ações são viagens de familiarização do destino. Profissionais de turismo de Minas Gerais, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal conheceram alguns dos principais atrativos turísticos do estado e foram capacitados sobre eles, para que possam ‘vender’ o destino Sergipe com mais propriedade. A iniciativa aconteceu em parceria com a ABIH/SE, Decolar, CVC, Incomum e Orinter.

O primeiro famtour aconteceu de 13 a 20 de março, em parceria com a Operadora CVC, com agentes de viagens de São Paulo, capital. Em maio, o fampress, com o digital influencer Willy Barros, do Travel Show, da Decolar Operadora, aconteceu entre os dias 20 e 26. De 22 a 27, foi a vez do famtour da Operadora Incomum, que contou com nove participantes de Belo Horizonte, Teofilo Otoni, Caratinga, Ipatinga e Itaúna, todas cidades em Minas Gerais, e de João Pessoa, na Paraíba. E o famtour da Orinter foi realizado de 23 a 27, com 12 participantes do interior de São Paulo, da cidade de Campinas e região.

Novas viagens de familiarização aconteceram entre os dias 4 e 12 de junho. Além da parceria com a ABIH/SE, o Governo de Sergipe, por meio da Setur, contou com a Operadora Cativa, especializada na comercialização de pacotes turísticos para o Nordeste. Foram dois famtours com agentes de viagens parceiros da operadora, num total de 27 profissionais de turismo: dez de Campinas (SP) e 17 do Rio de Janeiro (RJ).

Os agentes vivenciaram experiências autênticas tanto na capital, Aracaju, quanto no interior sergipano, em roteiros planejados, com foco nos atrativos culturais, naturais e gastronômicos do estado. Além disso, eles puderam experienciar os festejos juninos no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Encantados, todos se mostraram impressionados com a dimensão do evento à beira-mar e ressaltaram, entre outras coisas, a segurança no local.

Nesta semana, de 15 a 19 de junho, mais uma viagem de familiarização está sendo promovida pelo Governo de Sergipe. Em parceria com a CVC, nove agentes de viagens estão no estado para conhecer os atrativos turísticos e, em especial, os festejos juninos. São profissionais de Brasília (DF), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (BH).

E não para por aí. Desde o dia 28 de maio, a Setur, em parceria com a ABIH/SE, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Aena Brasil, está recepcionando diariamente os passageiros no saguão de desembarque do Aeroporto de Aracaju. A acolhida festiva cheia de sergipanidade conta com apresentação de quadrilha junina, trio de forró pé de serra, degustação de comidas típicas da época e, claro, muita alegria. É uma forma de mostrar ao turista, num primeiro contato, como o estado sabe receber bem e que o São João em terras sergipanas é diferenciado.

Também em parceria com Funcap, a Setur está apoiando o projeto do Gonzagão Itinerante, um ônibus temático que homenageia Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e que circula diariamente pela Orla da Atalaia, em Aracaju, mais um chamariz para os festejos juninos. Às segundas-feiras, o transporte, que é um show de cultura nordestina sobre rodas, tem destino certo: a Rua São João, uma das mais tradicionais da capital, onde acontece a Segundona do Turista. Ali, os visitantes se encantam com apresentação de quadrilhas juninas, trios de forró pé de serra, além de poderem degustar comidas típicas. É um evento que celebra a cultura popular, movimenta a economia local e gera oportunidades a empreendedores.

Além disso, a Setur tem, ainda, realizado ações promocionais de divulgação do destino em hotéis, bares e restaurantes vinculados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) e à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE). A iniciativa consiste na entrega de folheteria, na forma de jogos americanos temáticos e de cartazes, para divulgação dos 60 dias ininterruptos de festejos juninos deste ano. Os jogos americanos ficam expostos nas mesas durante as refeições, criando uma atmosfera festiva que reforça a identidade cultural de Sergipe.

Outra ação recente em prol de divulgar Sergipe como o ‘país do forró’ foi promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e Funcap, com apoio da Setur e da ABIH/SE, para a gravação do quadro ‘Avisa lá que eu vou’, do programa Fantástico, da Rede Globo, apresentado pelo ator, humorista e roteirista Paulo Vieira. O episódio que mostrará as tradições juninas sergipanas será exibido em julho.

Aprovação do trade

O setor turístico sergipano celebra a iniciativa do Governo do Estado em promover os 60 dias de festejos juninos, que está impulsionando as redes hoteleira e de bares e restaurantes, e todos os demais segmentos da cadeia produtiva que compõe o trade turístico.

O presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco, por exemplo, mostra confiança de que 2025 será um ano ainda mais promissor para o turismo sergipano, com resultados que refletem não apenas a força da cultura local, mas, também, o trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. “Este ano, a perspectiva é ainda mais animadora do que no ano passado. Já observamos um aumento significativo nas reservas, e a taxa preliminar para o período do São João já ultrapassa os 80%, com tendência de crescimento, à medida que a festa se aproxima. Isso demonstra o quanto o calendário junino se consolidou como um dos principais motores do turismo em Sergipe, gerando impacto direto na hotelaria, no comércio e em toda a cadeia produtiva do setor”, declara.

Com os investimentos recordes da atual gestão, Sergipe continua a avançar. Em 2024, o estado atingiu o patamar de 3º melhor turismo do país, de acordo com estudo realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE). O levantamento apontou que o turismo sergipano cresceu 9% no acumulado do ano passado. Neste contexto, o São João sergipano tem ganhado destaque, atraindo milhares de turistas para conhecerem de perto os melhores e mais aconchegantes festejos juninos à beira-mar do Brasil.

Foto: Vila do Forró: cidade cenográfica na Orla da Atalaia é uma das principais atrações nos festejos juninos de Sergipe / Foto: Secom/Arquivo