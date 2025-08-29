Governo de Sergipe realiza primeiro famtour com parceiros de operadora de São Paulo

Visitas de familiarização têm sido uma importante estratégia da gestão estadual para promover o destino Sergipe. Neste sentido, um novo famtour foi realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur) e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), entre os dias 24 e 29 de agosto, para 20 agentes de viagens e guias de turismo parceiros da Manchester Operadora, oriundos de São Paulo/SP.

Eles vieram conhecer alguns dos principais atrativos turísticos de Sergipe, a fim de ‘vender’ o destino com mais propriedade. Na nova ação, os profissionais do turismo selecionados são especializados em viagens destinadas a grupos de pessoas idosas.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, comentou que Sergipe tem se destacado como um destino ideal para pessoas na ‘melhor idade’. “Nosso estado é bastante procurado por pessoas idosas, pois combina tranquilidade, belas paisagens e infraestrutura adequada para quem busca lazer com conforto, comodidade e segurança. Temos uma extensa faixa litorânea de norte a sul do estado com praias de águas calmas e mornas, além de cidades históricas repletas de cultura e arte, e deliciosa gastronomia”, pontuou.

Já a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, reforçou que Sergipe é um destino que tem grande potencial para receber bem o público 60+. Ela destacou os atrativos com fácil acessibilidade, segurança, boa infraestrutura de hotéis, bares e restaurantes, e a hospitalidade acolhedora que faz toda a diferença. “Sergipe é um estado que proporciona um fácil deslocamento, onde tudo é bem próximo, e tem paisagens que encantam, cultura e gastronomia ricas confortável. O Governo de Sergipe tem trabalhado de forma estratégica e continua para tornar o estado cada vez mais preparado para receber esse público com o respeito, cuidado e qualidade que ele merece”, afirmou.

Passeios

Na programação de passeios, os agentes de viagens e guias de turismo visitaram diversos pontos turísticos de Sergipe. Em Aracaju, fizeram um city tour com direito a conhecer a Orla da Atalaia, Memorial de Sergipe, mercados centrais, Museu da Gente Sergipana e Largo da Gente Sergipana. No interior, foram à Estância, no litoral sul sergipano, onde conheceram a Lagoa dos Tambaquis. Também estiverem em Canindé do São Francisco, onde vivenciaram as experiências do Cânion de Xingó e da Rota do Cangaço.

Além disso, na última quinta-feira, 28, a turismóloga e guia de turismo Naime Melo, representante da ABIH/SE, realizou uma capacitação com informações aprofundadas para os profissionais em um hotel no bairro Farolândia. Antes, representando o secretário Marcos Franco, o presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira, recepcionou os agentes de viagens e guias de turismo, parceiros da Manchester Operadora.

“Este famtour tem um significado especial, pois sabemos da importância do trabalho de cada um de vocês na divulgação e na comercialização dos destinos. Além disso, o público 60+, com o qual vocês trabalham de forma tão dedicada, encontra em Sergipe um destino acolhedor, seguro e repleto de experiências únicas. Temos a convicção de que, com essa parceria, conseguiremos mostrar ainda mais o que o nosso estado tem a oferecer, transformando cada viagem em uma memória inesquecível”, discursou.

Público 60+

O sócio-proprietário da Manchester Operadora, Ricardo Nascimento, destacou que, apesar da longa história de trabalho com o destino Sergipe, é a primeira vez que se firma uma parceria com a Setur e a ABIH/SE para uma visita de familiarização. “Estamos aqui com um propósito claro: trazer os vendedores, multiplicadores de vendas, para conhecer o destino de forma aprofundada. Um dos diferenciais que estamos implementando é o selo ‘60+’, já que a nossa operadora é especializada nesse público. Trabalhamos principalmente com grupos, e não com vendas individuais, o que nos permite desenhar produtos mais adequados para esse perfil”, explicou.

Ricardo Nascimento pontuou ainda que a Manchester, fundada há 27 anos, sempre trouxe muitos grupos para o estado e, com o apoio do Governo de Sergipe, pôde viabilizar um grupo com expertise em turistas idosos. Na opinião dele, Sergipe tem grande potencial para o público da melhor idade por ser um destino tranquilo, acessível e cheio de atrativos. “A Manchester estruturou um circuito que abrange diversas experiências dentro do estado, pensado especialmente para quem busca conforto, segurança e boas vivências. Iniciativas como essa parceria e essa visita técnica são fundamentais para manter Sergipe em evidência, e sem dúvida, é hoje uma das melhores opções para quem quer vender um destino encantador e ideal ao público 60+”, afirmou o empresário.

O proprietário da agência Reis Web Turismo, Lázaro Moreira Reis, elogiou o destino Sergipe, com destaque para a Orla da Atalaia, em Aracaju. “Eu ainda não conhecia, e o que encontrei foi um local seguro, tranquilo e muito agradável. A estrutura de restaurantes é excelente, com um atendimento atencioso, personalizado e sempre à disposição”, declarou.

Ele observou também que a Manchester Operadora tem trabalhado justamente para facilitar os roteiros à faixa etária 60+. “Cada detalhe foi pensado: os passeios, os restaurantes, os deslocamentos, tudo foi planejado para não ter nenhuma dificuldade. Graças a Deus, tem dado certo”, ressaltou.

Já a agente de viagens e guia de turismo Marisa Prado, da Turisa, revelou que, sempre quando é solicitada sobre um bom destino para a melhor idade, indica Sergipe. “Essa visita técnica que estamos fazendo agora representa um verdadeiro upgrade, pois nos permite atualizar o olhar sobre os atrativos e melhorar ainda mais a experiência que proporcionamos”, assegurou.