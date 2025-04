Governo do Estado alça voos mais altos e divulga destino Sergipe na Europa

De forma inédita, o destino Sergipe está em evidência na Europa. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, está participando do Roadshow Visit Nordeste 2025, uma ação também inédita da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), em parceria com o Consórcio Nordeste, para apresentar o potencial turístico da região. O primeiro roadshow passou por Londres, no Reino Unido, nos dias 31 de março e 1º de abril. O próximo será em Milão, na Itália, na quarta-feira, 2, e na quinta-feira, 3.

O objetivo é mostrar a região como um destino integrado, diverso, perfeito para viajantes que buscam experiências inesquecíveis em um dos cenários mais deslumbrantes do mundo. Durante o evento, foi apresentado o destino integrado com Sergipe, Bahia e Alagoas, com destaque para o Cânion de Xingó, roteiro que conecta os três estados. Isso fortalecerá a imagem do Nordeste como um destino turístico diversificado e rico em experiências. “A união de esforços é fundamental para impulsionar o Nordeste como um dos destinos mais desejados e procurados do Brasil!”, afirma o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco.

Na opinião dele, a participação em um roadshow na Europa para apresentar o estado a agentes de viagens e profissionais do turismo, mesmo sem voos internacionais diretos, é de extrema importância estratégica. Isso porque muitos são os benefícios da participação sergipana no roadshow, como a visibilidade internacional, colocando Sergipe no mapa do turismo europeu, o que aumentará a conscientização sobre os atrativos turísticos do estado.

“Divulgar o estado nas cidades europeias vai gerar interesse e curiosidade, incentivando futuros turistas a considerarem Sergipe como destino. Além disso, é a oportunidade para fazermos networking e novas parcerias, ao estabelecer contato direto com agentes de viagens e operadores turísticos europeus, que podem incluir Sergipe em seus pacotes de viagem”, avalia o secretário.

Destaque-se também que o aumento do turismo internacional gera impacto positivo na economia local, criando empregos e renda para a população de Sergipe. Isso porque o turismo movimenta diversos setores da economia, como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio. Sem contar que promove o desenvolvimento da infraestrutura turística, beneficiando também a população local, e a valorização da cultura e dos atrativos naturais de Sergipe.

Em Londres

No primeiro dia do roadshow na cidade inglesa, na Embaixada do Brasil, o secretário Marcos Franco participou de uma reunião de alinhamento de mercado e também de uma reunião estratégica com referências globais, como London & Partners, WTTC e VisitBritain, para impulsionar o turismo de Sergipe, atraindo investimentos, turistas e talentos com modelos de governança inovadores e foco na internacionalização.

Já no segundo dia, ocorreram reuniões dos secretários de Estado com o embaixador do Brasil em Londres, Antônio Patriota, e dos parceiros para organização das estações de trabalho. Após a explanação do embaixador brasileiro, o coordenador de Comunicação e Marketing da Setur, Matheus Moura, fez uma capacitação sobre o destino Sergipe, apresentando as potencialidades do estado para mais de 80 agentes de viagens e operadores turísticos. Também houve as falas do representante da Embratur, Alexandre Nakagawa, e do gerente regional da TAP Air Portugal no Reino Unido, Ricardo Dinis.

Vale destacar que a participação de Sergipe no roadshow foi um grande sucesso. Foi mostrado aos participantes que o estado tem localização estratégica no Nordeste e que há fácil deslocamento entre os atrativos turísticos. Também foi ressaltada a rica cultura e cidades históricas de Laranjeiras e São Cristóvão, além das belas praias de águas calmas e mornas. “Falamos também sobre o nosso São João, afinal, Sergipe é o ‘país do forró”, acrescenta o secretário Marcos Franco.

Foto: Matheus Moura/Setur