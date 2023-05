João Daniel já pôs emenda de R$ 1.3 milhão para projetos importantes que beneficiam o turismo em Sergipe

O deputado federal João Daniel (foto com a ministra do Turismo) esteve nesta quinta-feira (10) no Ministério do Turismo, juntamente com a ministra Daniela Carneiro e toda a sua equipe, bem como o prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano, e o secretário estadual do Turismo, Marcos Franco.

– Vamos apoiar projetos importantes de turismo para Sergipe! Já empenhamos uma emenda impositiva de R$ 1.300.000,00 para a Secretaria de Estado do Turismo, em parceria com o Ministério do Turismo e a Prefeitura de Canindé, para desenvolver o projeto que foi debatido e discutido com as comunidades de estruturação do Vale dos Mestres, disse o deputado.

Segundo João Daniel, “queremos construir ali um turismo comunitário, que cuide do meio ambiente, que preserve a natureza e o patrimônio histórico, valorizando as pessoas e as comunidades da região”.

A ministra também se comprometeu em fazer visita a Sergipe e discutir o desenvolvimento de uma parceria com o Ministério da Agricultura e o Incra, para debater e implantar projetos de turismo rural, com o intuito de envolver as comunidades, em especial os assentamentos e áreas de quilombo.

– Vamos juntos construir grandes projetos para o povo brasileiro! Exortou Daniel

.

.