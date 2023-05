Mitidieri lança extensa programação dos festejos juninos e decreta que Sergipe é “o País do Forró

Para confirmar a vocação de País do Forró, Sergipe se prepara para 30 dias de festejos entre os dias 31 de maio e 1º de julho. Com mais de 250 atrações, a programação geral inclui 140 nomes do cenário musical sergipano e 40 artistas nacionais, além de 40 trios pés de serra e 60 apresentações de quadrilhas juninas. A grade, assinada pelo Governo de Sergipe, abrange o Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, o Gonzagão, o Centro de Criatividade e o Arrasta pé do 18 do Forte. O lançamento da programação ocorreu nesta segunda-feira, 8, em solenidade realizada na Rua de São João.

Ao lançar a programação, o governador Fábio Mitidieri ressaltou a importância desse momento em que se divulga mais de 30 dias de muita festa junina por todo Sergipe. “Isso é um compromisso nosso com a cultura, com a nossa tradição junina. Serão 30 dias de muito festejo junino por todo estado. Estamos apresentando aqui uma programação vasta, diferenciada, que vai incentivar o turismo, valorizar as tradições e investir na cultura do estado”, afirmou.

Além de celebrar a força da tradição junina em Sergipe, a realização valoriza os agentes culturais locais, envolvendo o maior número de artistas sergipanos já contemplado em programações dessa natureza. Selecionadas via edital, as atrações locais chegam a mais de 180, sendo 48 no Arraiá do Povo e 92 distribuídas pelos festejos, fora os trios de forró e os grupos de quadrilhas juninas.

No Arraiá do Povo, as apresentações se dividem entre o Palco Rogério, o Barracão da Clemilda e o Coreto da Marluce. Cada espaço homenageia um importante nome da música sergipana, reconhecendo a história e o legado dos artistas nativos. Os festejos se estendem, ainda, pelo Gonzagão, pelo Centro de Criatividade e pelo 18 do Forte.

A organização e condução dos festejos ficam por conta da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Comunicação Social (Secom). O patrocínio é do Banese.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, destaca que, assim como os festejos juninos, o banco é uma tradição, um espaço de conexões e faz parte da vida dos sergipanos, de maneira que a instituição não poderia deixar de apoiar esse importante momento de celebração da cultura do estado.

“Sob a liderança do governador Fábio Mitidieri, toda a equipe do Governo de Sergipe trabalha integrada para alavancar o desenvolvimento do estado, promover a cultura e o turismo, que trazem alegria e diversão para nossa gente, além de gerar trabalho, renda e oportunidades para milhares de pessoas”, afirma Marco Queiroz.

Eventos – A programação inclui, ainda, eventos paralelos de fomento à cultura junina. Nesta segunda, 8, foi iniciada a programação junina na Rua São João, que acontecerá todas as segundas-feiras até o final do ano, uma iniciativa do Governo de Sergipe em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. A atração tem como objetivo incentivar a economia local e atrair grande público, a partir de apresentações artísticas e da venda de artesanato e comidas típicas.

No dia 15 de maio, é a vez do Fórum Nacional da Música Nordestina, realizado no Teatro Tobias Barreto, às 19h. No dia 19, no Gonzagão, acontecerá o Concurso para Escolha do Cavalheiro e da Dama do País do Forró, às 19h. Já a Salva Junina ocorrerá no dia 31, no Centro de Criatividade, a partir das 18h. Na oportunidade, será encenado o espetáculo Ópera do Milho. O tradicional concurso Arranca Unha, também no Centro de Criatividade, acontecerá de 3 a 6 de junho, com início às 19h. A final, no mesmo horário, acontecerá no dia 10.

O Arrastapé do 18 do Forte será realizado nos dias 9 e 10 de junho, às 20h. Quanto ao concurso de Quadrilha do Gonzagão, a programação ocorrerá de 11 a 14 de junho, com final no dia 17. A Gonzagada, também sediada no espaço Gonzagão, será festejada entre os dias 20 e 30 de junho, a partir das 19h.