Mitidieri vai ampliar área do Arraiá do Povo para evitar uso do spray de pimenta, “que não pode acontecer”

Em Nossa Senhora das Dores, onde se encontra atuando no programa “Sergipe é Aqui”, governador Fábio Mitidieri (PSD) avisou que o Comando das Forças de Segurança vai discutir mudanças no sistema do “Arraiá do Povo”, já nesta sexta-feira (16).

A decisão do governador acontece por tumultos que estão acontecendo na festa e teve maior extensão nesta quinta-feira (15), quando os portões foram fechados em razão da superlotação, com denúncias de que houve uso de spray de pimenta pela segurança.

Mitidieri disse que já conversou com a segurança do evento e foi informado que isso aconteceu na madrugada. Segundo Mitidieri, a Polícia lhe comunicou “que a população tentou invadir o espaço que já estava fechado, e, mais uma vez, estava muito acima da quantidade de pessoas que o comportava”.

Disse ainda que “a polícia joga o spray no chão, e infelizmente, o vento carrega e aí faz com que muita gente, que nem estava ali na confusão pegasse respirasse esse spray porque o vento carregou”. Mitidieri acrescentou que “o comando de órgãos envolvidos já foram orientados a discutir mudanças, com objetivo de melhorar a experiência na festa”.

Segundo ainda o governador, ele admite que não é isso que deve acontecer, e está sendo realizada reunião para mudanças nessa estratégia que termina atingindo “pessoas que foram lá para curtir, e infelizmente a arena não comportava mais do que 22 mil pessoas”. Acrescentou que “o modus operandi da polícia foi discutido com o comandante Ribeiro e o secretário João Eloy e temos uma expectativa grande de público todos os dias”.

Fábio Mitidieri disse ainda que a perspectiva é aprimorar também o espaço que fica além do palco principal do Arraiá do Povo. “Naquele entorno ontem ficou muito tumultuado, então a gente vai tentar melhorar também essa estrutura para as pessoas que ficam no entorno da arena, que ficam na vila, no barracão, ficam nas ruas laterais, que também acumularam muita gente ontem. Vamos tentar ampliar, colocar mais telões, mais sons, para que as pessoas tenham o mínimo de conforto”, finalizou.