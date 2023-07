Número de passageiros no Aeroporto de Aracaju é recorde em junho

Aumento foi de 38,8% em comparação ao mesmo período de 2022, com crescimento influenciado pelos inéditos 30 dias de forró

Em Sergipe, o ‘país do forró’, junho de 2023 foi motivo de alegria para o setor do turismo. É que o número de embarques e desembarques de passageiros no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria bateu mais um recorde, sendo, aliás, o terceiro neste ano. Em comparação ao mesmo período de 2022, o aumento no fluxo de passageiros foi de 38,8%. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 19, pela Aena Brasil, que administra o aeroporto sergipano.

No levantamento feito pela empresa, durante o mês de junho, a unidade aeroportuária na capital sergipana ficou atrás apenas de Campina Grande/PB, cujo crescimento foi de 39,9%, uma diferença de apenas 1,1%. Em seguida, vêm João Pessoa/PB (+21,3%); Maceió/AL (+8,6%) e Recife/PE (+3,7%). Em todos esses estados nordestinos, os aeroportos são administrados pela Aena Brasil.

É importante destacar que a constância no crescimento do número de passageiros embarcando e desembarcando em Aracaju durante os cinco primeiros meses deste ano já era animadora, sinalizando que o sexto mês de 2023 traria números positivos – e trouxe. Comparando com o ano anterior: janeiro (+15,6%); fevereiro (+18,7%); março (+26,4%); abril (+25,7%); maio (+27,5%) e junho (+38,8%). Já em relação ao mês de maio, houve um salto de 11,3%.

Forte investimento

Diversos fatores podem explicar esse aumento. De início, vale ressaltar que o Governo de Sergipe tem o turismo como prioridade, levando em conta que é uma indústria geradora de emprego e renda de imediato. Assim, o anúncio de R$ 15 milhões para investimentos no setor neste ano reforça que o turismo está sendo tratado como política de estado.

Em março, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), lançou o Calendário de Eventos Turísticos 2023, um pleito antigo dos empresários que viram na ação uma estratégia poderosa para mobilizar e preparar os diversos segmentos produtivos diretamente ligados à cadeia do turismo. “O calendário, inclusive, foi apresentado com mais de 1.100 eventos já registrados. Naquela ocasião, Sergipe retomou para si o título de ‘País do Forró’ e foi anunciado o Arraiá do Povo, com inéditos 30 dias de festejos juninos, tendo mais de 250 atrações nacionais e locais em cinco pontos de Aracaju”, destaca o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco.

O Governo de Sergipe também participou de feiras nacionais e internacionais, a exemplo da WTM Latin America 2023, evento de negócios voltados ao turismo. Além disso, para divulgar os 30 dias dos festejos juninos, foi realizada a ‘Caravana Sergipe é o País do Forró’ em municípios baianos no final de maio, em uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) e a Prefeitura de Aracaju.

Houve, ainda, promoção nas mídias da Gol, com matéria na revista da companhia aérea e exibição do clipe ‘Sergipe é o País do Forró’ no lounge da empresa no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Nessa exposição, foram destacados os inéditos 30 dias ininterruptos de festejos juninos. Inclusive, os comissários convidavam os passageiros a bordo da aeronave para viverem o mês de junho inteiro de festas em Sergipe.

Foto: Aena Brasil

Por Laudicéia Fernandes Alves