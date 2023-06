Ocupação hoteleira de Sergipe cresce 20% no mês de junho

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE), a média de ocupação dos leitos para o final de semana do São João, que vai de 23 a 25 de junho, está em 81%. Já em relação a todo o mês de junho, esse percentual está em 50%, um resultado maior que o do ano passado, quando a ocupação na rede não passou dos 40%.

Para o presidente da ABIH-SE, Antonio Carlos Franco Sobrinho, os números são positivos, apesar de a expectativa fosse maior, e revelam o esforço das iniciativas pública e privada na divulgação do destino Sergipe nesse período. “Houve um aumento na média de ocupação da rede em relação ao mesmo período ano passado. Isso, também, se deve as ações colocadas em prática pela ABIH-SE com a divulgação dos festejos na Bahia, em parceria com Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju”.

A expectativa da entidade, segundo ACF, é que esse seja o pontapé inicial de um trabalho contínuo e permanente, principalmente em virtude do sucesso que está sendo os festejos juninos, tanto no interior quanto na capital, com o Arraiá do Povo, e agora o Forró Caju, que inicia hoje.

“O Arraiá do Povo está sendo um sucesso, o Forro Caju já é uma festa consolidada no calendário e todo o interior vive o clima do São João. Temos que fazer uma divulgação, com muita antecedência, de toda repercussão positiva do Arraiá do Povo e do Forro Caju, mostrando que Sergipe é País do Forró com atrações culturais, folclore, apresentações artísticas, enfim, mostrar nosso potencial para todo o Brasil e competir com grandes cidades como Caruaru e Campina Grande. Com planejamento e união, ano que vem teremos o maior São João do Brasil, trazendo milhares de turistas e movimentando toda a economia sergipana”, declarou o presidente.

Por Ascom/ABIH-SE

Foto Secom/Gov de Sergipe