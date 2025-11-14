Potencial turístico de Sergipe é divulgado no XXVI Congresso Nacional do MP

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de Aracaju, marcou presença no XXVI Congresso Nacional do Ministério Público, realizado entre os dias 11 e 14 de novembro, em Brasília (DF). O congresso reuniu membros e servidores do Ministério Público de todo o país, além de representantes de instituições públicas e privadas.

Durante o evento, no estande da Associação Sergipana do Ministério Público de Sergipe, a equipe apresentou ao público os principais atrativos turísticos do estado, como o Cânion de Xingó, as praias de águas calmas e mornas, o patrimônio histórico de São Cristóvão e Laranjeiras, a rica gastronomia e os eventos da temporada 2025/2026, a exemplo do Pré-Caju e do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), promovidos em novembro; além da Vila do Natal Iluminado e Réveillon, em dezembro, e o Verão Sergipe, em janeiro de 2026.

Para o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, a participação no evento foi uma oportunidade estratégica de ampliar o alcance e o reconhecimento do destino Sergipe junto aos participantes. “Temos trabalhado para posicionar Sergipe como um destino competitivo e encantador. Estar presente em um evento de grande visibilidade nacional, como este congresso, permite apresentar nossas belezas e atrativos a visitantes de todas as regiões do país, fortalecendo ainda mais a imagem do nosso estado”, destacou.

O presidente da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP), promotor de Justiça Luís Fausto Dias de Valois Santos, ressaltou o orgulho de ver o estado representado no evento e enalteceu o apoio do Governo de Sergipe. “É uma realização ver Aracaju e o meu estado, Sergipe, terra do meu pai e da minha avó, sendo representados em um congresso nacional com mais de 2.600 inscritos. É gratificante ver nosso estado brilhando no estande, exibindo as belezas sergipanas e encantando colegas de todo o Brasil com o sabor do nosso caranguejo e as riquezas do nosso pequeno notável”, afirmou.

A advogada Sandra Bezerra, que também atua como chefe das Rotas na Secretaria de Turismo do Distrito Federal, destacou sua admiração por Sergipe. “É um estado maravilhoso, sou suspeita em dizer porque meu sangue é nordestino também. Fiquei super encantada com Aracaju como um todo: com o turismo, com o acolhimento, ou seja, a cidade é magnífica, o espaço sensacional, muito bonito, e a gestão do Estado também faz um trabalho maravilhoso, super receptivos”, ressaltou.

Foto: Ascom Setur