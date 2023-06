Potencial turístico do estado de Sergipe será divulgado em Belo Horizonte, São Paulo, Goiânia e Brasília

Dando continuidade às ações do Viva Aracaju, a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de Sergipe (ABIH-SE) irá divulgar o destino turístico do estado em cinco cidades nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, neste mês de julho. As cidades são: Belo Horizonte (de 03 a 07); São Paulo e Campinas (10 a 14), Brasília e Goiânia (24 a 28).

Ao todo, serão 15 dias percorrendo agências de viagens, operadores de turismo e promovendo encontros com agentes de viagem, os chamados “road shows”, no formato de um jantar de apresentação. Nesse encontro, é exibido um vídeo promocional com as belezas naturais e os atrativos de Aracaju e Sergipe, como forma de potencializar o nosso destino como opção de venda para os agentes aos seus clientes.

“Paralelo ao trabalho de visitas in loco, a ação estabelece ainda investimentos em tráfego pago junto às redes sociais do Viva Aracaju no raio de abrangência das cidades visitadas. Assim, os moradores dessas regiões serão impactados em seus perfis com materiais promocionais do destino Sergipe, atraindo o interesse por nosso estado”, explica o presidente da ABIH-SE, Antonio Carlos Franco Sobrinho.

A expectativa, de acordo com ele, é que as ações rendam resultados positivos junto às empresas e agentes de viagem das regiões. Com o fim dos festejos juninos, a preocupação do setor é garantir um bom fluxo de turistas nos próximos meses, com foco para o verão, que é a estação que mais atrai visitantes para Sergipe. O Viva Aracaju é fruto de um convênio entre a ABIH-SE e a Prefeitura de Aracaju, assinado em maio desse ano. As ações também contam com o apoio do Governo de Sergipe.

