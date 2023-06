Prefeitura promove festas juninas para das unidades de acolhimento de proteção social especial

Por intermédio da Secretaria da Assistência Social, a Prefeitura de Aracaju promoveu celebrações juninas para usuários das unidades de acolhimento da Proteção Social Especial (PSE), com o objetivo de fortalecer vínculos entre os assistidos, familiares e equipes, além de valorizar a cultura regional.

As celebrações ocorreram no Abrigo Caçula Barreto e nas Casas Lares que atendem crianças e adolescentes; na Casa de Passagem Municipal Freitas Brandão e no Abrigo Acolher, unidades que acolhem pessoas em situação de rua; bem como no Centro Dia para Pessoas com Deficiência.

Para a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Santana, momentos como estes, em que os abrigos conseguem reunir assistidos, equipe técnica e familiares, fazem com que o assistido se sinta importante nas festividades e na sociedade como um todo.

“É um público que requer uma atenção ainda maior, pois já teve seus vínculos e direitos violados, e aqui eles tentam recuperar esses direitos. A iniciativa é para que possam entender que fazem parte desse mundo que no São João todos vão pra festa, queimam fogueira, preparam as comidas. É um momento muito feliz, em que a gente vê o sorriso no rosto de cada um e vê que o trabalho realizado pelas equipes da assistência social consegue transformar a vida de muitas pessoas para melhor”, afirma Simone.

O coordenador da Proteção Social Especial da Secretaria da Assistência Social, Edilberto Filho, explica que as atividades promovidas pelas unidades de acolhimento diariamente fazem parte de uma metodologia para os assistidos garantirem a ressignificação de projeto de vida.

“Essa ação é um momento de celebrar e ela faz parte do leque de proteção, então nossos assistidos que estão nas unidades de acolhimento, no Centro DIA, eles possuem também o direito de celebrar e curtir esse momento cultural que atravessa nossa cidade. A união entre os assistidos durante as atividades é uma forma eficaz de a condição humana ser elevada e algo de suma importância. E pensar os festejos juninos é também pensar em proteger e garantir a condição de exercer a cidadania”, pontua.

Equipamentos – Segundo a coordenadora do Abrigo Caçula Barreto, Meiry Santana, a celebração “é uma forma de empoderamento dentro da nossa proposta pedagógica trabalhar através das atividades culturais para que a gente consiga colaborar para esse projeto de autonomia durante o processo de acolhimento institucional”. “Eles se programaram para se apresentar para aqueles que iriam vê-los, familiares, padrinhos representantes da Secretaria, então esse momento pra eles vêm sendo muito esperado”, completa.

Segundo a coordenadora das Casas Lares, Margareth Rodrigues, proporcionar atividades coletivas é importante para o desenvolvimento dos assistidos. “É uma satisfação realizar e proporcionar um momento especial para adolescentes assistidos pelas casas lares, porque vemos o quanto eles ficam alegres, alguns não conseguem dormir na expectativa. Que a partir destas atividades possamos seguir todos de mãos dadas fazendo o possível em prol da melhoria de vida de cada assistido”, diz.

Assistido há oito anos pelo Centro Dia, Jailton Teles da Conceição, 54, é cadeirante e conta que fazer parte da unidade socioassistencial que atende pessoas com deficiência é uma felicidade grande pela forma como os profissionais atendem e acolhem os assistidos.

“O atendimento é ótimo, todos os funcionários nos tratam muito bem, me sinto muito feliz toda vez que saio daqui e vou pra casa. A festa de São João é um momento especial onde todos os atendidos se juntam pra festejar a cultura do nosso Nordeste e estou ainda mais feliz porque ganhei o sorteio do balaio”, relata feliz.