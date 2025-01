Procura por Sergipe como destino turístico cresce 300%, diz MTur

A atual política executada pelo Governo de Sergipe para desenvolver o turismo tem rendido excelentes frutos. Prova disso é que, segundo o Ministério do Turismo (MTur), o estado teve um crescimento de 300% na procura como destino turístico para a alta temporada. O levantamento Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira, feito pelo MTur por meio da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, apontou que o salto percentual eleva Sergipe entre os destinos de desejo dos brasileiros para viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.

O resultado da pesquisa reafirma a preferência dos brasileiros por destinos de sol e praia. E Sergipe, que tem esse tipo de turismo já consolidado, conta com 167 quilômetros de praias com paisagens paradisíacas. De acordo com o levantamento, os destinos litorâneos no Brasil representam 54% das escolhas para as férias de verão. Essa busca, por sua vez, se reflete no desempenho da região Nordeste, que ocupa o topo da lista com 53% das preferências nacionais, 11 pontos acima da intenção registrada na última edição da pesquisa.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta que o resultado apontado pela pesquisa é, sem dúvida, fruto do trabalho intenso e constante desenvolvido pela atual gestão estadual, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), na promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do país. “Nunca se viu tantos turistas no estado como nos últimos dois anos, período da gestão de Fábio Mitidieri, que enxerga no setor um alavancador da economia, por meio da geração de empregos e renda”, afirma o secretário.

Marcos Franco considera que a expectativa é de que o quantitativo de turistas aumente substancialmente em 2025, e, na opinião dele, o levantamento feito pela MTur só reforça as estimativas. “Esse aumento de 300% na procura por Sergipe como destino para as férias de verão é um resultado fantástico, sem dúvida. É fruto de muito trabalho. Destaco que Sergipe é muito mais do que um destino em potencial, com nossas praias reconhecidamente limpas; é um estado cheio de atrativos naturais, culturais e gastronômicos”, reforça.

Caminho certo

Para o presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, o crescimento percentual apontado pelo Ministério do Turismo indica que o Governo de Sergipe, em parceria com a Associação, está no caminho certo da promoção do destino. “Nesses dois anos de gestão, a parceria entre a ABIH/SE e a Setur tem se fortalecido para promover Sergipe. Participamos de dezenas de eventos, capacitando agentes de viagens e outros profissionais do turismo sobre nossos atrativos, em especial, do segmento de sol e praia. E, além disso, contamos com uma rede hoteleira moderna, bem-preparada e acolhedora para bem receber os milhares de turistas nesta alta temporada”, assegura.

O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens de Sergipe (Abav/SE), Ravison Souza, diz não estar surpreso com o aumento maior na busca pelo estado para veranear, porque tem ciência de que é fruto do trabalho árduo da atual gestão por tornar o destino Sergipe conhecido nacionalmente. Mas confessa que 300% a mais na procura é um percentual positivamente inesperado, que projeta estimativas ainda melhores sobre o desenvolvimento do turismo no estado este ano.

“Enfim, os brasileiros estão voltando os olhos para Sergipe; estão enxergando nosso destino como um lugar cheio de belezas naturais. Nossas praias, destinos no verão para muita gente, são os chamarizes para que os turistas venham conhecer nosso estado, é verdade. Mas eles, também, querem descobrir outros atrativos, como o Cânion de Xingó, em Canindé do São Francisco, e a cultura do ‘país do forró’. E é assim que o segmento de agências de viagens acaba sendo beneficiado. Diante disso, acredito que, este ano, nossa área pode registrar aumento de até 40% na procura por empresas de receptivo”, cogita Ravison.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE), Bruno Dórea, avalia que ‘a máquina do turismo foi ligada’ e que, após dois anos, o setor começa a colher os frutos dos investimentos feitos pelo Governo do Estado. “É muito bom saber que estamos no caminho certo, que estamos galgando nosso espaço no turismo nacional, quiçá internacional. É prazeroso ver que temos um futuro melhor ainda, porque a máquina do turismo vai se desenvolvendo cada vez mais: as estruturas vão melhorando, vão construir novos hotéis, novos restaurantes, encantando os turistas. É um conjunto de ações que engloba, também, muitos agentes para poder fazer todo esse intermédio do turismo. Então, com certeza, Sergipe será a bola da vez do turismo nos próximos anos”, acredita.

Foto: Max Carlos/Setur