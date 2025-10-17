Roadshows fortalecem promoção do destino Sergipe junto a agentes de viagens

O Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) e a EHTL Operadora, promoveu, com sucesso, mais um ciclo de roadshows no estado de Minas Gerais. Trata-se da continuidade das ações de capacitação de agentes de viagens para promover e divulgar Sergipe como destino turístico competitivo e acolhedor. Os eventos aconteceram na última terça-feira, 14, em Uberlândia, e na quinta-feira, 16, em Belo Horizonte.

Durante as ações, cerca de 80 agentes de viagens foram capacitados e convidados à imersão no destino sergipano, que se consolida como referência cada vez mais. foram destacados atrativos que tornam Sergipe uma escolha ideal para a alta temporada, com as praias paradisíacas, a rica gastronomia e o patrimônio histórico-cultural presente em cidades históricas, como São Cristóvão e Laranjeiras. Também foram apresentados os principais eventos que movimentam o calendário turístico do estado na alta estação, a exemplo do Pré-Caju e o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), que acontecem no mês de novembro; a Vila do Natal Iluminado e Réveillon, em dezembro; e o Verão Sergipe, que promete aquecer os meses de janeiro e fevereiro de 2026.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, avaliou os resultados de forma positiva e atribuiu ao fato de que Sergipe tem se consolidado, cada vez mais, como um destino atrativo para o público mineiro. “O interesse pelos nossos atrativos vem crescendo constantemente, e os roadshows em Minas Gerais foram oportunidades estratégicas para fortalecer a promoção do nosso destino e estreitar o relacionamento com agentes de viagens de um mercado importante para Sergipe. Continuamos empenhados em divulgar nossas belezas naturais, cultura e hospitalidade, consolidando-se como um destino completo e competitivo no cenário nacional”, destacou.

A diretora comercial da EHTL Operadora, Simone Ricio, ressaltou o impacto das capacitações na comercialização de pacotes, enfatizando que a parceria com a Setur foi muito produtiva, pois permitiu que os agentes conhecessem um pouco mais os diferenciais do destino e se sentissem seguros para oferecer Sergipe aos clientes. “A parceria foi um casamento que deu certo, porque é o primeiro evento que a gente faz na região, e as pessoas estavam muito interessadas em entender mais sobre Sergipe. Além disso, o guia de turismo que apresentou o destino foi excelente na explicação. Já posso vender Sergipe tranquilamente. Foi ótimo, muito legal”, afirmou.

Imersão no destino Sergipe

Para os agentes de viagens, o roadshow foi uma oportunidade de atualização e de conexão com o destino Sergipe. Jacqueline Brito, diretora JB Unique Travel, de Belo Horizonte, atua no mercado desde de 2015, e avaliou a experiência como enriquecedora. “Foi uma experiência muito válida. Depois de hoje, quero muito conhecer Sergipe pessoalmente. Alguns lugares me chamaram bastante atenção, como o Cânion de Xingó, que eu já tinha ouvido falar, e, vendo as fotos, achei maravilhoso. A capacitação contribuiu bastante, tanto profissional quanto pessoalmente. A partir de agora, vou oferecer mais Sergipe aos meus clientes”, garantiu.

O casal Marcelo Penido e Roberta Almeida, proprietário da Colmeia Turismo, também de Belo Horizonte, elogiou a capacitação. Roberta disse que o roadshow a surpreendeu e que não imaginava tanta diversidade, o que lhe proporcionou descobertas, dicas, sugestões e curiosidades que não viu em nenhum outro lugar. “Achei muito bom, pois ficou tudo muito ilustrativo, informativo, perfeito. E o que mais me chamou atenção foi o turismo voltado para a terceira idade, uma possibilidade que desperta o nosso interesse em levar esse público para o estado. Com certeza, quero ir para Sergipe, sozinha, com minha família, e também levar um grupo”, frisou.