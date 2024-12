SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E SSP SE SOMAM PARA AMPLIAR SEGURANÇA EM LOCAIS TURÍSTICOS DE ARACAJU

Com o fortalecimento do turismo e, consequentemente, com o número cada vez maior de visitantes e turistas no estado, faz-se necessário ampliar a segurança, em especial na capital, Aracaju, porta de entrada do destino Sergipe. Foi com esse pensamento que representantes da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e integrantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) se reuniram com a cúpula da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) na tarde da última quinta-feira, 19, na sede da SSP.

O objetivo foi alinhar ações e estratégias que expandam a segurança em locais turísticos da capital sergipana, especialmente na alta temporada, que se inicia com a chegada do verão neste sábado, 21 de dezembro, quando a cidade fervilha de pessoas vindas de todas as regiões do Brasil e também do exterior. Entre as ações, por exemplo, está ampliar o videomonitoramento em locais estratégicos, o que traz mais segurança para o turista. Inclusive, ficou definido que, durante o período da alta temporada, novas reuniões de alinhamento serão realizadas a cada 15 dias.

Mais segurança

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o intento da reunião solicitada pela Setur e pelo segmento hoteleiro foi fortalecer a parceria com a SSP para consolidar Sergipe como um dos destinos mais seguros não somente do Nordeste, mas do Brasil. Vale destacar que, como resultado dos investimentos e ações de segurança pública feitos pelo Governo Fábio Mitidieri, Sergipe ocupa o patamar de estado mais seguro da região nordestina em indicadores que abrangem tanto reduções de crimes contra a vida quanto diminuição de investidas criminosas contra o patrimônio. Os dados são do Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública (Sinesp), compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e divulgados pela Revista Veja em abril deste ano.

“A ampliação da segurança pública em locais turísticos, principalmente na Orla da Atalaia, é essencial para garantirmos a vinda de mais e mais turistas para nosso estado. Ali é o local onde realizamos vários eventos âncoras do Governo do Estado, a exemplo do Arraiá do Povo e da Vila do Forró, Vila da Criança, Vila da Páscoa Iluminada e Vila do Natal Iluminado, que está acontecendo desde o dia 13 de dezembro e que continua até o dia 5 de janeiro do ano que vem. Queremos, assim, que Sergipe se consolide como o destino mais seguro do país”, reforça Marcos Franco.

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), Coronel Alexsandro Ribeiro, considerou que a reunião foi bastante proveitosa. A pedido do secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, ele participou do encontro com alguns integrantes da PMSE para construir, juntamente com a Setur, as ações que possam garantir mais segurança aos turistas. “A Polícia Militar de Sergipe vai realizar as devidas operações, no sentido de trazer mais tranquilidade e a manutenção da ordem pública naquela localidade, principalmente na parte da hotelaria. Estamos num período festivo, final de ano, recebendo muitos turistas. Então, a Polícia Militar, por meio da prevenção, e a Polícia Civil, por meio da investigação, combaterão a criminalidade, mostrando que Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste”, considera o comandante.

O delegado-geral da Polícia Civil (PC), Thiago Leandro Barbosa de Oliveira, também considerou a reunião bastante produtiva e ressaltou a importância das parcerias público-privadas. “A partir do momento que os hotéis entram em parceria com as polícias de Sergipe, podemos proporcionar melhor segurança pública para os turistas. Ainda mais quando se trata do carro-chefe da economia do Estado, que é o turismo. É uma pauta muito importante. Vamos nos empenhar para poder garantir a segurança do turista e também do cidadão sergipano”, afirmou.

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco, fortalecer a parceria entre a entidade representativa da hotelaria sergipana, a Setur e a SSP é essencial para manter o estado mais seguro para os turistas e, portanto, mais atrativo como destino turístico. “Quem vem a Sergipe e se sente seguro em nosso estado, em nossa capital, volta. Mais do que isso: faz a propaganda boca a boca e, com isso, novos turistas vão querer conhecer as nossas belezas naturais, curtir os nossos eventos, saborear a nossa gastronomia. Então, essa reunião, hoje, está sendo essencial para fomentar e promover ainda mais o nosso destino”, argumentou.

ASN – Foto: Max Carlos/Setur