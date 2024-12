Setur e Abrasel alinham trabalhos para aquecer as atividades em 2025

Os anos de 2023 e 2024 foram marcados pela parceria entre a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que juntos desenvolveram um trabalho fundamental para aquecer a cadeia turística em Sergipe. Para 2025, a perspectiva é que esse laços sejam ainda mais fortes e que eles contribuam ainda mais para o segmento econômico no estado.

Nesta segunda-feira, 23, a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, recebeu a visita do presidente e da diretora executiva da Abrasel-SE, Bruno Dórea e Crislene Esteves, respectivamente. Na ocasião, eles apresentaram o plano de trabalho do segmento de bares e restaurantes para o próximo ano.

Durante o encontro, Daniela Mesquita enfatizou a importância do apoio da Setur aos eventos organizados pela Abrasel, que, segundo ela, além de fortalecer o setor, promove o turismo, valoriza a cultura local e impulsiona a economia ao atrair visitantes para Sergipe. “A parceria entre a Setur e Abrasel colabora com a consolidação do nosso destino, tendo como referência a culinária sergipana e seus pratos típicos, contribuindo com a identidade turística e gastronômica em nosso estado”, frisou.

“Viemos em busca do apoio da Setur, assim como participar do calendário de atividades da secretaria, pois a colaboração com a Secretaria de Estado do Turismo coopera para o aprimoramento dos serviços oferecidos por bares e restaurantes, que são essenciais na experiência turística. Somos uma associação sem fins lucrativos e precisamos desse apoio do governo, inclusive, já colhemos bons frutos desse trabalho do governo com o crescimento do turismo nos últimos dois anos”, destacou o presidente da Abrasel-SE, Bruno Dórea, chamando a atenção para a programação gastronômica diversificada do estado, a exemplo de eventos como o Festival Brasil Sabor e o Festival do Caranguejo.

Foto: Autimira Menezes