Sergipe estreia no evento de turismo Minas Travel Market em Belo Horizonte

Com estande próprio, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Sergipe (ABIH/SE), a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) participa, pela primeira vez, do Minas Travel Market (MTM). Um dos principais eventos do setor no Sudeste, a feira começa nesta quinta-feira, 24, e segue até esta sexta-feira, 25, em Belo Horizonte/MG.

Além de mostrar o potencial turístico de Sergipe por meio de folheteria sobre os principais atrativos do estado, como o Cânion do Xingó, em Canindé do São Francisco, as praias do Litoral Sul e Norte, além do rico patrimônio histórico e cultural de cidades como Laranjeiras e São Cristóvão, também será feita a divulgação dos festejos juninos, que, este ano, acontecerão entre os dias 30 de maio e 27 de julho, na Orla da Atalaia. Com o apoio de algumas prefeituras, haverá degustação de bebidas genuinamente sergipanas, a exemplo das cachaças Boa Luz e Xingó (Laranjeiras-SE), e licores da Licoraria Moisés (Estância-SE). Será realizada, ainda, distribuição de diversos produtos do Grupo Maratá, como castanhas, amendoins, entre outros.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que a participação de Sergipe no Minas Travel Market vai oportunizar futuras parcerias com empresas do setor, por meio de networking com operadores e agentes de viagens. Deste modo, vai atrair mais visitantes do Sudeste, especialmente pelo fato de Belo Horizonte dispor, semanalmente, de voos diretos entre o Aeroporto de Confins (CNF) e o Aeroporto Santa Maria (AJU). “Será mais uma oportunidade para fortalecer Sergipe como um dos principais destinos para mineiros e também para turistas de outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo”, destaca.

Marcos Franco também ressalta que a estreia de Sergipe na MTM reforça a estratégia do Governo do Estado de fortalecer o turismo sergipano como vetor de desenvolvimento econômico, ampliando as ações em um mercado emissivo de grande importância para Sergipe. “Ao atrair mais turistas, vamos movimentar ainda mais a cadeia produtiva do turismo, estimulando a geração de emprego e renda”, avalia.

Sobre a MTM

Realizado e organizado pela BBC Eventos em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais (Abav/MG), o Minas Travel Market (MTM) é um evento de destaque no setor de turismo no segmento B2B (business to business, em tradução livre, negócio a negócio). Ele reúne mais de 3 mil profissionais de todo o Brasil. A programação inclui feira, capacitações para agentes e operadores de viagens, e rodadas de negócios, criando um ambiente estratégico para aprendizado e geração de oportunidades.

Foto Setur