Sergipe participa da 25ª Feira de Turismo Avirrp em Ribeirão Preto

Entre as inúmeras ações do Governo do Estado para promover o Destino Sergipe nos mercados emissivos, está a participação nos principais eventos nacionais voltados ao segmento turístico. Nesse sentido, a próxima ação da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) será integrar a 25ª Feira de Turismo Avirrp, que acontecerá sexta-feira e sábado, 4 e 5, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Na feira organizada pela Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (Avirrp), a Setur irá participar com um moderno e diferenciado estande em mais uma parceria com o Instituto Banese.

Vale destacar que esta edição da Feira de Turismo Avirrp marca a primeira participação do Governo do Estado com estande personalizado na divulgação do destino Sergipe em um evento de grande porte. “O estande segue a matriz conceitual do espaço projetado para a Vila do Forró, considerando a fusão entre arte, cultura e tecnologia, com instalações que estão associadas ao Museu da Gente Sergipana. Assim, tradição, contemporaneidade e futuro estarão expressos em um único espaço”, explica o diretor-presidente do Instituto Banese, Ezio Déda.

O secretário Marcos Franco, por sua vez, destaca a importância da Avirrp 2023, por ser uma feira consolidada, que abrange um grande número de profissionais do turismo. Para a nova edição, são esperados mais de cinco mil agentes de viagens de todo o país, atores essenciais para a divulgação dos destinos turísticos. “Vamos aproveitar toda a visibilidade que uma feira desse porte oferece para divulgar o destino Sergipe, mostrando nossos atrativos turísticos, entre belezas naturais, cultura e gastronomia”, declara Marcos Franco.

Cultura e verão 2023

O estande do Governo do Estado, por meio da Setur, na Avirrp 2023, vai ser o primeiro fora de Sergipe com a assinatura do Instituto Banese. Com 48 m², o amplo espaço mescla a questão cultural com a promoção do verão 2023 em Sergipe. Todo em led, terá painéis inusitados no piso e no teto, remetendo à ideia de praia e sol. Haverá, ainda, um painel gigante com exposição de cenários dos principais roteiros turísticos do estado.

O público vai experimentar um pouco da interatividade que é marca do Museu da Gente Sergipana. Assim, em alguns equipamentos, os visitantes terão acesso a informações sobre cultura, mais especificamente relacionadas aos saberes e fazeres do povo de Sergipe. Além de tudo isso, haverá ações de ativação – de atração de público ao estande –, utilizando tecnologia digital. “Esperamos que esse estande seja um marco, por ser um espaço que vai representar um pouco da identidade e da cultura sergipanas de forma interativa, lúdica e impactante”, comenta a secretária executiva da Setur, Daniela Mesquita.

Além do Instituto Banese, esta ação tem a parceria do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE). “A parceria inédita entre Governo do Estado, Instituto Banese e ABIH/SE proporcionará aos visitantes da Avirrp um estande moderno, apresentando os atrativos do estado por meio de experiências possibilitadas pela tecnologia. É muito importante para nós vendermos nosso destino de forma diferenciada para agentes de viagens e consumidores finais presentes na Feira”, afirma o presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho. E ele complementa: “Destaco que tudo isso só se materializou graças à vontade do governador Fábio Mitidieri e aos investimentos feitos pelo governo, que prioriza o turismo dentro da gestão”.

Foto: Arthuro Paganini