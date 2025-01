SERGIPE SE DESTACA E AMPLIA O NÚMERO DE MUNICÍPIOS NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, DIZ MINISTÉRIO

Setur Após sete anos, o Ministério do Turismo (MTur) atualizou o Mapa do Turismo Brasileiro, uma ferramenta essencial para a classificação e promoção do turismo no país, com grande evidência para Sergipe. O estado apresenta 48 municípios cadastrados, três a mais do que na lista anterior, sendo que 15 cidades listadas subiram de categoria. A ascensão dos municípios na categorização divulgada pela Secretaria Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo do MTur, é fruto das inúmeras ações promovidas pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), como parte da política de desenvolvimento do setor turístico fomentada pelo Governo de Sergipe.

O destaque estadual vai para Itaporanga D’Ajuda, que saltou da categoria D para a B. Além de Itaporanga, subiram para a categoria B os municípios de Barra dos Coqueiros e Estância. Já para a categoria C, subiram as cidades de Canindé do São Francisco, Cumbe, Laranjeiras, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória. Por fim, agora ocupam a categoria D os municípios de Divina Pastora, Indiaroba, Maruim, Moita Bonita, Santa Luzia do Itanhy, Santana do São Francisco e Santa Rosa de Lima.

“Estar bem-categorizado é um diferencial estratégico para qualquer município que deseje crescer de forma organizada e sustentável no setor turístico. Isso possibilita uma gestão mais eficiente, acesso a recursos financeiros, atração de turistas e possíveis investidores”, explicou a assessora técnica da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Waleska Carvalho, interlocutora estadual do Programa de Regionalização do Turismo (PRT).

Categorização

A Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo para identificar o desempenho da economia do setor nos municípios que constam no Mapa. Ela é prevista como estratégia de implementação do Programa de Regionalização do Turismo, e permite tomar decisões e implementar políticas que respeitem as peculiaridades dos municípios.

Os municípios que possuem médias semelhantes em cinco variáveis analisadas foram reunidos em uma mesma categoria (A, B, C, D ou E). Logo, o desempenho da economia do turismo de cada município brasileiro foi medido a partir das médias de dados sobre fluxo, hospedagem e arrecadação por ele obtidas. Assim, na categoria A estão reunidos os municípios com maior desempenho da economia do turismo, e em E, os municípios com menor desempenho.

A nova edição do Mapa do Turismo Brasileiro traz uma classificação detalhada das cidades, com base em critérios como número de visitantes, empregos gerados pelo setor e a contribuição das atividades turísticas para a arrecadação de impostos. O governo federal utiliza dados como o número de visitantes e a quantidade de empregos diretos gerados pelo turismo, além do valor pago em impostos à União, para determinar as colocações.

O Mapa é amplamente consultado por agências de viagens e operadores turísticos, que utilizam a classificação para recomendar destinos com boa infraestrutura e alta qualidade nos serviços.

Foto: Ascom Setur