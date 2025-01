Turismo em Sergipe vive bom momento com investimento recorde

Sergipe vive um momento promissor no turismo, impulsionado pela transformação promovida pelo Governo do Estado na gestão do setor. Com o maior investimento já realizado na área, o turismo passou a ser tratado como uma verdadeira política de Estado. Em pouco mais de dois anos de gestão, cada iniciativa da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), tem como objetivo fortalecer a economia local, gerando empregos e ampliando a renda da população.

O resultado se constata diante do crescimento registrado pelos principais segmentos da cadeia turística. As redes hoteleira, de bares e restaurantes, e de agências de viagens festejam a alta ocupação em hotéis e pousadas, além da grande procura por estabelecimentos que oferecem o melhor da gastronomia sergipana e pelas empresas de receptivo, responsáveis por levar os turistas para passeios nos principais locais turísticos do estado.

Com uma nova abordagem de gestão e um impacto positivo já evidente no setor, a Setur está se dedicando ao planejamento estratégico para o biênio 2025-2026. Entre as ações previstas, destaca-se o fortalecimento da promoção do destino Sergipe, com um investimento significativo na divulgação nos principais mercados emissores de turistas do Brasil.

“Estamos finalizando o Planejamento Estratégico do Turismo para este biênio. Nos próximos dois anos, o trabalho da pasta do Turismo será ainda mais intensificado. Vamos ampliar o número de participações em feiras e eventos de turismo em nível nacional, além de promover ações para desenvolver o turismo interno, estimulando a interiorização do turismo no estado”, resume o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco.

Investimentos

No início da gestão do governador Fábio Mitidieri, em 2023, foram disponibilizados R$ 15 milhões, um montante nunca investido no setor. Para gerir esses recursos, a Setur elaborou o Planejamento Estratégico do Turismo, com colaboração dos atores da cadeia turística e com atuação integrada com as demais secretarias de Estado. Assim, o investimento em promoção proporcionou a Sergipe participar das principais feiras do mercado nacional, a exemplo da World Travel Market (WTM) Latin America, BNT Mercosul, Abav Expo, entre inúmeras outras.

Também foram promovidas mídias compartilhadas com operadoras, como CVC, Frt e Azul Viagens, e companhias aéreas, a exemplo da Gol, Azul e Latam, via contrato com a ABIH/SE. Sem contar capacitações sobre o destino Sergipe para os mais diversos profissionais do setor. A Setur realizou ainda ações como campanhas publicitárias on-line e off-line, viagens de familiarização para agentes de viagens, comunicadores e produtores de conteúdo on-line.

Além das campanhas e ações estabelecidas no plano de promoção, a Setur buscou, por meio do núcleo de marketing, desenvolver campanhas para apresentar Sergipe aos públicos externo e interno. Essas ações foram promovidas por meio de conteúdo audiovisual e jornalístico, a exemplo de matérias especiais, vídeos dos destinos e programa promocional do destino Sergipe, denominado ‘Sergipe de Perto’.

A pasta elaborou, ainda, o Calendário de Eventos visando organizar antecipadamente os eventos para que as empresas que fornecem serviços turísticos possam criar com antecedência pacotes personalizados, além de fomentar o turismo interno. O calendário é resultado do levantamento de todos os eventos públicos e privados com interface com o turismo cultural – artesanato, folclore, gastronomia, teatro –, negócios, religioso, lazer e entretenimento dos 75 municípios sergipanos. Em 2024, foram contabilizados cerca de 1.500 eventos. Já o calendário deste ano está em fase de elaboração.

Os esforços em publicidade possibilitaram promover o destino Sergipe e o verão, que consolida o turismo “sol e praia”. Também colocou em evidência os eventos com potencial de atração turística, a exemplo da Vila da Páscoa Iluminada, em março; do Arraiá do Povo e Vila do Forró, com 60 dias de festejos em junho; da Vila do Natal Iluminado, em dezembro – todos esses são realizados na Orla da Atalaia, em Aracaju; e da “Segundona do Turista”, na Rua São João.

Mais e mais turistas

Tantas ações fomentaram a procura por Sergipe como destino turístico. Basta observar como a capital, Aracaju, porta de entrada para o estado, está lotada de turistas. Prova disso é que, de janeiro a dezembro de 2024, o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou um aumento de 9,4% no fluxo de passageiros em relação ao mesmo período de 2023, o melhor resultado da última década. O número de embarques e desembarques foi de 1.286.300 e o número de voos realizados foi de 14.579.

O aumento no fluxo de passageiros foi resultado de ações do Governo de Sergipe. Além da divulgação do destino em eventos nos principais mercados emissivos de turistas, a pasta realizou ações a fim de melhorar a malha aérea na unidade aeroportuária da capital sergipana. Para tanto, foram realizadas tratativas com representantes das empresas Azul, Gol e Latam. Nelas, foram discutidas a ampliação da malha aérea e a redução das tarifas nas companhias que fazem o roteiro Sergipe.

Nesses dois anos de gestão, a Aena Brasil, que administra o aeroporto, anunciou novos voos, inclusive, diretos, a exemplo de Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo e Guarulhos (SP). Também houve tratativas com a Gol Linhas Aéreas para retomar voos Aracaju-Salvador. Nesse sentido, uma excelente notícia foi a informação divulgada neste mês pela Aena: serão oferecidos quase 300 voos extras durante a alta temporada de 2025.

Foto: Max Carlos/Setur