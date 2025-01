Vila do Natal Iluminado 2024 encanta ainda mais visitantes e turistas

A Vila do Natal Iluminado 2024 superou as expectativas de muita gente. Ainda mais grandiosa que a edição anterior, a atual atraiu ainda mais turistas e visitantes. Desde 13 de dezembro, todos os dias, milhares de pessoas lotam a praça de eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, a fim de vivenciar momentos de diversão, alegria e certa magia à beira-mar. Deste modo, o evento contribuiu para incrementar o setor turístico, impulsionando a economia, além de fazer parte do rol de atrativos já consolidados na alta temporada, a exemplo das praias e do famoso Cânion de Xingó, em Canindé do São Francisco. O evento termina no próximo domingo, 5 de janeiro.

As luzes que se multiplicam naquele espaço recebem elogios pela beleza e encantamento que proporcionam. Mas é importante destacar que vai muito além disso. Com ambientação temática, a Vila do Natal Iluminado também é diversão certa. Conta com roda gigante, pista de patinação no gelo, casa do Papai Noel, que recepciona os visitantes todos os dias, das 17h às 22h, trenzinho, igreja cenográfica, presépio, árvore de Natal de LED e espaço instagramável. A estrutura também integra espaço de alimentação com bares e lanchonetes, economia solidária e comercialização de artesanato. Ressalte, ainda, que, de quinta a domingo, personagens divertem e interagem com o público.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, considera a Vila do Natal Iluminado um projeto diferenciado ao mesclar a tradição do período natalino, que remete à família e união entre as pessoas, com a modernidade de alguns equipamentos, a exemplo da pista de gelo, que foi ampliada, e da montanha-russa, a grande novidade desta edição. Tudo isso em plena Orla da Atalaia, o mais representativo símbolo do turismo de sol e praia do estado.

“A Vila do Natal está dando seus primeiros passos. É apenas a segunda edição, mas já se consolida como um atrativo importante no início da alta temporada. Aracaju está lotada de turistas, fruto do intenso trabalho do governo, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, na promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil. Eles estão lotando a praça de eventos da Orla da Atalaia e se encantando com o que estão vendo. Esta reação positiva gera a melhor divulgação boca a boca que pode existir. Por isso, acredito que, no ano que vem, mais turistas virão na época natalina, não apenas para conhecer nossas belezas naturais e gastronomia, mas, também, para se encantarem com a Vila do Natal Iluminado”, avalia.

Turistas

A dona de casa Maria José da Silva e o marido Edinelson Ribeiro da Silva, que é aposentado, ambos de Paulo Afonso, na Bahia, estiveram em Aracaju no ano passado. “É a segunda vez que venho nesse período natalino, e achei lindo e maravilhoso toda a estrutura. Este ano, a decoração está mais bonita, encantadora. Estou achando o ambiente mais amplo, organizado e bem-seguro. Acabei de jantar em uns dos restaurantes que tem aqui na Vila e adorei. Parabenizo o Governo do Estado por promover este evento que encanta a todos que o visitam e que proporciona esses brinquedos gratuitos para toda a criançada”, opina. Edinelson, por sua vez, elogia o evento pela beleza, estrutura e segurança, e destaca também a hospitalidade que os sergipanos têm.

De Vitória da Conquista (BA), a professora Vanessa Lopes está em Aracaju pela primeira vez. Ela veio passar o Réveillon com a filha Alika, de 7 anos, o namorado, o psicólogo Uirá Vieira, a cunhada e fonoaudióloga, Luanda Vieira, e Mateus Vieira, filho de Uirá. “A cidade está muita linda e bem preparada para o evento de final de ano. Estou gostando muito e também estou encantada com a Vila do Natal Iluminado. Minha filha está mais ainda. Estávamos ansiosos para conhecer aqui dentro. Me surpreendi com tamanha beleza, com os detalhes. É um ambiente bacana para toda a família. Tem espaços para crianças e adultos se divertirem também. Estamos aproveitando bastante”, declara.

Vindos da cidade de Araci (BA), a bancária aposentada Jane Mota e o marido Nivaldo Andrade, que é caminhoneiro, estavam acompanhados do filho, o engenheiro civil Hugo Mota, e da namorada dele, a estudante Lívia Carvalho, que moram em Aracaju. Jane comenta que não é a primeira vez que vem à capital. “Gosto demais de Aracaju. Não moro aqui, porque não posso. Acho a cidade calma, segura, a população é bem-educada. E é a primeira vez que venho à Vila do Natal, que estou conhecendo hoje. Está muito linda! O que me chama atenção é a quantidade de brilho e luzes. Adoro! Na verdade, achei que a Vila não seria nesse porte e nem à beira mar”, destaca a aposentada.

Vendas em alta

A vendedora ambulante Edvânia Maria de Oliveira, de Aracaju, está comercializando pastéis na Vila do Natal Iluminado. É a primeira vez que participa e, revela, está adorando o resultado nas vendas. “Todos os dias estou aqui vendendo meu produto e o resultado é bem positivo. Vendo todos os pastéis todo santo dia. É maravilhoso! Me ajuda a ter uma renda melhor. Parabenizo o Governo do Estado por um evento desse porte, que dá oportunidade para pessoas, como eu, venderem seus produtos e levarem uma renda melhor para dentro de casa. Com fé em Deus, no próximo ano, estarei aqui de novo, vendendo pastéis fritos na hora”, planeja.

Já o microempresário Ricardo Leão, proprietário do Fusca do Chopp, está participando pela segunda vez na Vila do Natal Iluminado. Segundo ele, está impressionado diante da evolução do evento. “A Vila está mais ampla, mais confortável, mais arejada e com muito mais atividades e atrativos para os sergipanos e turistas. O número de turistas, em comparação ao ano passado, está muito maior. Para você ver, nas segundas-feiras a praça estava lotada e foi o dia da semana que mais vendi. Por isso estou conseguindo atingir bastante as expectativas nas vendas. Em uma escala de 0 a 10 dou nota ‘10’ para a evolução da edição deste ano. Estou na contagem regressiva para a Vila da Páscoa, Vila do Forró, no São João, e a próxima Vila do Natal”, declara.

Vila do Natal

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Foto: Pietro Lobo/Setur