Suspeito de estuprar e matar criança de 6 anos e localizado e detido em povoado

18/11/18 - 09:20:22

Um homem suspeito de estuprar e matar com requinte de crueldade uma criança de apenas 6 anos, no município de Santa Luzia do Itanhi, no último dia 12, foi detido por moradores do Povoado Murici no inicio da manhã deste domingo (18.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Pisca Jr., o suspeito foi amarrado em um campo de futebol e aguarda a chegada da polícia que foi acionada para que possa efetuar a prisão.