Reinaldo Moura: “se eu disser tudo que penso, vou criar um enorme problema”

23/01/19 - 10:11:30

O ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Reinaldo Moura, preferiu não polemizar uma informação divulgada na imprensa na manhã desta quarta-feira (23), onde diz que ele seria candidato a prefeito do município de Barra dos Coqueiros.

Reinaldo Moura não confirmou e também não negou, mas fez questão de deixar claro que não fará nada que possa prejudicar politicamente, Gilson dos Anjos. “É preciso deixar claro que não cheguei de para quedas na Barra dos Coqueiros e todos sabem que eu tenho um relacionamento com a Barra, de cinquenta anos. Quero dizer também que vou pensar e vou perguntar isso ao Gilmar, porque foi ele quem divulgou a informação”, brincou o ex-conselheiro em entrevista ao radialista Alex Carvalho no programa Jornal da Vida, na rádio Jornal.

Durante a entrevista, Reinaldo foi questionado sobre uma publicação feita nas redes sociais, sobre a saída de políticos do PSC, mas preferiu não aumentar a polêmica, já que no dia em que ele postou a nota e embora sem citar nomes, o deputado Samuel Barreto também fez postagens sobre o assunto e assim como Reinaldo, preferiu se referir às “baterias Moura”.

Ao ser questionado sobre o que teria acontecido, Reinaldo ironizou, porém usou uma frase polêmica. “Na minha postagem eu não citei nomes e ele citou a bateria Moura e diga-se de passagem, a melhor. Mas olha, se eu disser tudo que penso, vou criar um problema enorme”, afirmou o ex-conselheiro Reinaldo Moura.