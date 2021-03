Empresa chinesa cria Modo Bêbado contra vexames pelo celular

02/03/21 - 01:33:29

Utilizar o smartphone enquanto se está bêbada ou bêbado pode gerar algumas situações um tanto constrangedoras, já que as algumas pessoas tendem a acabar ligando, enviando mensagens e até mesmo vídeos para aquele ex-companheiro. Porém, parece que esse tipo de vexame está prestes a deixar de existir – pelo menos é o que vem tentando fazer uma empresa chinesa. Ela patenteou a ideia de uma tecnologia que vem sendo conhecida como Modo Bêbado, que realiza o bloqueio de diversas funções do celular enquanto o seu proprietário estiver sob efeito do álcool.

A patente foi solicitada pela companhia Gree Eletronics e tem como principal proposta limitar as funções dos apps mais utilizados, e dessa forma impedir que situações constrangedoras ocorram. Para ativar a ferramenta, o usuário terá que entrar nas configurações do seu aparelho e selecionar quais os aplicativos que terão seu funcionamento restringido ou até totalmente bloqueado. Sendo assim, ao ativar o recurso, o smartphone irá bloquear todas as funções que foram configuradas com antecedência, como por exemplo, os apps de troca de mensagens e redes sociais. Já para desativar o Modo Bêbado, o usuário terá que definir uma variedade de regras e alguns testes de sobriedade – assim que o dono do aparelho solicitar que o modo pare de funcionar, ele será submetido ao teste de sobriedade. Só após passar por ele, os aplicativos do smartphone voltarão ao seu funcionamento normal.

A Gree Eletronics ainda afirma que o Modo Bêbado ajuda a simplificar a interação dos usuários com smartphones, já que a ferramenta deixa a interface dos aparelhos mais simples de se utilizar, principalmente em celulares da Xiaomi, Huawei e Samsung. A companhia fica sediada na China e é especializada na venda de geladeiras, ar-condicionados e alguns outros eletrônicos. Porém, a empresa tem se arriscado no nicho dos smartphones ultimamente, e tem comercializado os aparelhos e até mesmo criado alguns projetos. A Gree Eletronics é considerada uma fabricante pequena, então é possível que sua nova ferramenta não chegue até os smartphones disponíveis no mercado brasileiro. No entanto, a companhia tem pensado nesses obstáculos, e já disponibilizou um aplicativo com funções semelhantes. O app é chamado de Drunk Mode, e ele bloqueia a lista de contatos e as redes sociais do usuário.

Apple busca alternativa de desbloqueio de iPhone

A Apple tem buscado uma maneira de resolver um problema que tem afetado alguns usuários de iPhone durante a crise sanitária: ter que desbloquear o celular com o PIN enquanto estiver usando máscara. Por conta disso, a empresa tem trabalhado em um software que consiga reconhecer a face do usuário mesmo se ele estiver com uma máscara – mas para que a ferramenta funcione, o interessado também precisará de um Apple Watch.

Para utilizar o recurso, o cliente terá que habilitar manualmente, e o relógio será a medida de segurança. Isso porque, como a máscara impede a precisão do reconhecimento facial, o smartwatch autenticado será uma espécie de chave de segurança, que garante que o dono do relógio é o mesmo proprietário do iPhone. Já outros serviços da Apple, como compras na App Store, iTunes e Safari, devem continuar pedindo a confirmação da senha para usuários que estejam utilizando máscara. Para que a nova ferramenta de reconhecimento funcione, o aparelho precisará estar conectado a um Apple Watch Series 3 ou algum outro modelo superior. A implementação dessa ferramenta se fez necessária porque a Apple, diferente de muitas outras fabricantes, não utiliza um leitor de impressões digitais integrado na tela dos seus aparelhos. E alguns rumores apontam que a tecnologia estará presente já no iPhone 13.