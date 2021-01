Projetos turísticos em Sergipe crescem a olhos vistos e alavancam economia brasileira

13/01/21 - 16:17:57

Assegurada como uma das mais importantes atividades econômicas do país, o turismo vem consolidando a sua presença ao longo dos anos, colocando o Brasil em um novo patamar por conta das iniciativas desenvolvidas neste setor. De fato, com um panorama de crescimento evidente, o país é conhecido nos quatro cantos do mundo pela sua riqueza natural e cultural e, por isso, estados como Sergipe não se deixaram ficar para trás. Chegando a ser indicado como um dos destinos mais procurados para 2021, o destaque deste estado nordestino é resultado da sua aposta no setor turístico e na adesão às suas novas tendências: o turismo virtual.

Desde o famoso carnaval até o emblemático Cristo Redentor, o Brasil tem tanto potencial que nenhum turista consegue conhecer tudo o que deseja numa só visita ao país. Assim, por conta do grande número de turistas que o país recebe a cada ano, o turismo já é responsável por 4% do PIB brasileiro, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os números não mentem e o ano de 2019 bateu recordes no que diz respeito à atividade. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), só em 2019 o turismo nacional criou 35.692 empregos, o que se reflete em um aumento de 163,6% em comparação ao ano anterior.

www.facebook.com/governodesergipe/photos/a.212179775479090/4109928339037528

A aposta no turismo é grande e todos os estados têm trabalhado em prol da sua divulgação. Sergipe destaca-se nesse sentido e, mesmo em um ano atípico como 2020, anunciou dados muito bons, já que em setembro e outubro totalizou 2.474 novos postos de trabalho no setor.

Além da contribuição do estado para a economia do país, a procura dos turistas por esta região também aumentou. Aracaju é um dos destinos prediletos dos viajantes e, segundo dados divulgados pelo motor de busca de voos e hotéis Viajala, em 2020 a procura por este município aumentou 35% em comparação aos demais anos, o que faz prever que este seja um dos principais locais turísticos para 2021.

Pela popularidade do destino, Sergipe chegou mesmo a ser destacado no 7° Encontro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial — um evento que se debruça sobre a sustentabilidade, o turismo e o patrimônio — pela sua Rota Caminhos da Serra de Itabaiana. Além do mais, reconhecendo que o brasileiro também é turista dentro do próprio país, o estado implementou o projeto “Todos prontos para receber você” centrado no público regional.

Estado nordestino reinventa-se e adere à nova tendência do turismo

Com o turismo a assegurar-se uma das mais fortes atividades da economia brasileira, novas formas de o praticar têm chamado a atenção não só dos países, mas principalmente dos visitantes que desejam ver as suas experiências reinventadas.

Num universo em que a tecnologia está presente a cada canto, o setor turístico reconheceu a importância desta ferramenta e criou vários projetos completamente dedicados ao online. Por isso, se gosta de conhecer o mundo através do mar, agora é possível fazê-lo a partir de sua casa.

Os cruzeiros americanos Crystal Cruises lançaram uma plataforma online que permite emergir na experiência do alto mar através de várias aulas, incluindo de culinária com os chefs dos navios. Por sua vez, se o seu sonho sempre foi visitar destinos como Las Vegas pela magia dos seus cassinos, hoje em dia pode aproveitar jogos como o poker ou até slots grátis a partir de qualquer dispositivo em sua casa. As slots machines virtuais destacam-se neste panorama e chamam a atenção dos turistas pela sua diversidade, uma vez que este pode aproveitar não só as mais clássicas, mas também em versões 3D, temáticas, vídeo slots, sem download ou até sem registro.

(vídeo)

https://www.instagram.com/p/CHbclZJh4Qp/

Sergipe está de olhos postos nesta tendência e promoveu a identidade afro-brasileira da região através de uma experiência totalmente online do Museu Afro Brasileiro de Sergipe. Por sua vez, o Museu da Gente Sergipana não chama a atenção só pela sua decoração natalina, mas também reconheceu o potencial do digital e, atualmente, disponibiliza as suas visitas virtualmente numa abordagem a 360º.

Assim sendo, o setor turístico não só apresenta impactos positivos para a economia do país, como também sente a constante necessidade de se adaptar à evolução dos desejos dos consumidores. Por isso, reconheceu na tecnologia uma oportunidade de crescer, o que faz com que estados como Sergipe criem as suas próprias iniciativas digitais.