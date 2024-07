O trabalho sujo dos arapongas bolsonaristas

Por Adiberto de Souza *

A Polícia Federal trouxe à público o trabalho sujo feito pelos espiões infiltrados na Agência Brasileira de Inteligência. Montada no governo de Jair Bolsonaro (PL), a Abin Paralela bisbilhotou as vidas de políticos, jornalistas e ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre as vítimas dos arapongas está o senador Alessandro Vieira (MDB). Ao tomar conhecimento do crime cometido contra ele, o emedebista disse que “isso é típico de governos ditatoriais. O Brasil segue cheio de problemas, mas ao menos do risco de volta da ditadura nos livramos”. Rogério Carvalho (PT) também foi vítima das espionagens promovidas por figuras de alto coturno encasteladas no governo Bolsonaro. Em agosto de 2021, o senador petista denunciou que dois oficiais do Exército estiveram em Aracaju para vasculhar a vida dele. Revoltado, o sergipano denunciou esse crime no Senado, mas, ao que se sabe, nada foi feito para identificar os dois “agentes secretos”. Essa criminosa Abin Paralela permite suspeitar que integrantes do governo passado pretendiam trazer de volta métodos usados pelo regime militar, como o famigerado Centro de Informações do Exército, provavelmente a peça mais letal de todo o aparato da ditadura. Vade-retro, Satanás!

Policiais invocados

Reunidos em assembleia, os policiais civis de Sergipe rechaçaram o projeto de lei do governo Mitidieri concedendo reajuste salarial linear de 7%. A categoria ficou frustrada com a ausência na propositura da tão aguardada reestruturação da Polícia Civil. De acordo com Fábio Diniz, diretor de comunicação do Sinpol, o clima de revolta verificado na assembleia deixou claro que parte dos policiais está disposta a partir “para atitudes mais extremas e encaminhamentos mais severos”. Ao anunciar o reajuste, o governador Fábio Mitidieri (PSD) prometeu discutir sobre a restruturação mais à frente. Só Jesus na causa!

Triste memória

Hoje, completa 73 anos do desastre aéreo ocorrido entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro matando os 28 ocupantes e os cinco tripulantes do avião. Entre as vítimas estava o então governador do Rio Grande do Norte, Jerônimo Dix-sept Rosado Maia. O acidente aconteceu por volta de 9 horas do dia 12 de julho de 1951, durante a execução dos procedimentos de pouso por instrumentos. Por causa da pouca visibilidade, devido as chuvas, uma das asas do Douglas C-47 atingiu uma árvore e explodiu próximo ao Rio do Sal, entre as cidades de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Aff Maria!

O jogo vai começar

As movimentações dos governistas mostram que se aproxima a hora da definição dos candidatos a prefeito de Aracaju. Como num jogo de baralho, ninguém revela muitos detalhes sobre os primeiros movimentos, mas todos devem sentar à mesa com algumas cartas nas mangas. Quando o baralho for aberto, caberá ao governador Fábio Mitidieri (PSD) cortá-lo e distribuir as cartas. Não será uma tarefa fácil, mas como os jogadores são experientes no jogo político, o mais provável é que, mesmo a contragosto, a maioria acate a candidatura de Luiz Roberto (PDT), pois sabem que se não estiverem unidos podem perder o prêmio em disputa: a Prefeitura. Portanto, façam suas apostas!

Defesa do Vaza-Barris

O vereador aracajuano Breno Garibalde (Rede) esteve em Brasília com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O ilustre pediu à distinta que o Ministério acompanhe de perto as obras de drenagem da Zona de Expansão de Aracaju. A preocupação do parlamentar é sobre como vai ocorrer o lançamento das águas, interferindo diretamente no Rio Vaza-Barris. Breno teme que aconteça com aquele importante corpo d’água o que já ocorreu com outros rios. “Não podemos perder o único rio limpo que ainda temos”, frisa. Para quem não sabe, o Vaza-Barris nasce no sopé da Serra dos Macacos, próximo ao município baiano de Uauá e desagua no Oceano Atlântico, entre Aracaju e Itaporanga D’Ajuda. Ah, bom!

Corda bamba

O empresário Teixeira Caminhões prestou depoimento, ontem, na Justiça Eleitoral sobre a acusação de fraude em cota de gênero por parte do PL nas eleições de 2022. Esse processo pode resultar na cassação do deputado federal Ícaro de Valmir (PL). A jornalista Rita Oliveira publica que o partido manteve a candidatura de Stefanie Teixeira a deputada federal, mesmo ela tendo desistido da disputa, não tendo feito campanha. “Teixeira explicou que a filha desistiu de ser candidata após ele não ter sido confirmado como primeiro suplente do candidato a senador Eduardo Amorim (PL)”, escreve a coleguinha. Caso Ícaro seja cassado, será substituído pelo delegado de polícia André David (Republicanos). Então, tá!

Pobres de Marré Deci

A maioria dos pré-candidatos a prefeito não cumprirá as promessas que farão na campanha eleitoral deste ano. Isso porque os recursos disponíveis nas prefeituras mal dão para pagar os servidores e executar serviços básicos, como manutenção de ruas e praças, coleta de lixo e abastecimento da frota de veículos. Portanto, embora prometam mundos e fundos aos eleitores, os futuros prefeitos sabem ser impossível honrar as promessas. Com o dinheiro que encontrarão em caixa, quando muito, eles conseguirão pagar a folha de pessoal em dia. Pior é que, mesmo sabendo disso, parte dos eleitores acredita no falatório dos candidatos. Crendeuspai!

Candidaturas bolsonaristas

“As pré-candidatas a prefeita de Aracaju Emília Corrêa (PL) e Yandra de André (União) são farinha do mesmo saco”. Essa constatação é da deputada estadual Linda Brasil (Psol). Segundo a ilustre, as duas postulantes à cadeira ocupada hoje pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) são bolsonaristas de carteirinha, inclusive, “Yandra torceu em 2022 que o PT não elegesse ninguém em Sergipe”. Linda ressaltou ainda as condenações por mau uso de recursos públicos do ex-deputado federal André Moura, que vem a ser pai da pré-candidata do União Brasil. Home vôte!

Celular e direção

Mais de 19% dos motoristas das capitais usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que de cada cinco pessoas, uma afronta a lei. Feita pelo Ministério da Saúde, a pesquisa também mostrou que as pessoas com idades entre 25 e 34 anos (25%) e com maior escolaridade (26,1%) são as que mais assumem esse comportamento de risco. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multas por excesso de velocidade e que associam o consumo de bebida alcoólica e direção. Danôsse!

Conselho de adversário

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que o recém criado Conselho de Ex-governadores é coisa pra inglês ver. Ora – dizem as linguarudas – por que o governador Fábio Mitidieri (PSD) iria aceitar conselhos de Antônio Carlos Valadares (SD) e Jackson Barreto (MDB), que votaram e trabalharam contra ele nas eleições de 2022? De fato, tirando os dois adversários do fidalgo, só resta no tal Conselho o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode), que dispensa cerimônias para aconselhar Mitidieri, seu aliado político de primeira hora. Misericórdia!

Poluição

Interessado em comprar um imóvel em Aracaju, um cidadão pergunta a outro se o ar é puro nos bairros Treze de Julho e Jardins. Resposta: “É, puro esgoto”. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 6 de abril de 1915.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias